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一臉正直「其實色到爆」星座男Top4！第1名讓人看傻、天蠍沒上榜

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你也交過外表正直，實際上超好色的星座男友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

不少女人在挑男友的時候，總是會希望對方是個個性正直、不要太好色，免得還要擔心未來可能太容易劈腿或偷吃的問題，不過有些男生表面上看起來是一臉正直，但是內心卻是超級好色，而讓很多女人跟這樣的男生交往後，有種看走了眼的感覺，究竟哪些星座的男生容易是這樣表裡不一呢？跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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第4名：雙魚男

雙魚男排在第4名是因為雙魚男很會演，他們是天生的演員，也希望在女生心裡頭留下良好的印象，不少雙魚男是不敢造次的類型，他們一開始會先裝乖、對於太好色的話題並不太願意多提，有時還會演一下純潔天真。

不過事實上雙魚男對於肉體也是很耽溺的類型，有些雙魚男私下的嗜好是收集情色影片，也有些雙魚男是很愛玩自拍的類型，甚至於還找女友一起拍，這樣的行為會女生覺得反差真的太大了一些，才發現在外頭那正直的樣子都是高超的演技。

第3名：金牛男

金牛男看起來正直是來自於他們個性當中的那份沉穩和安靜，很多金牛男是不擅言詞的，講沒幾句話就不知道該接下一句是什麼，見到喜歡的女生又會變得害羞而不敢多講話，也喜歡安安靜靜陪在喜歡的女生身邊，看起來是又穩定又乖巧。

但是，很多金牛男對於肉體接觸這樣的事情總是有相當程度的眷戀，特別喜歡跟心愛的人有肉體上的接觸，因此不少女生和金牛男交往後才猛然發現，金牛男真的很好色，和表面上那種安定乖巧的樣子其實還差滿多的呢！

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲天秤座喜歡親密關係，平時不會表現出來，屬於外冷內熱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第2名：天秤男

天秤男有時候很容易給人一種安靜、乖巧又很有氣質的感覺，不少天秤男也非常溫文儒雅、個性上也不怎麼喜歡與別人衝突，對待女生有禮貌、處理事情總是講究公平，這樣的態度會讓很多女生很棒，怎麼樣也不會把天秤男和好色聯想在一起。

私底下的天秤男其實是挺好色的，有些天秤男會覺得性和愛是天秤的兩端，一定要平衡發展，所以很多天秤男非常喜歡親密關係，雖然在別人面前不見得會表現出來，可是私底下還蠻熱衷床上方面的事情，他們也算是外冷內熱的類型之一。

第1名：處女男

處女男經常給人一種相當貼心細膩的好男人形象，對女性又相當有禮貌，因為不少處女男很有形象潔癖，對於自己好男人的形象很重視，也很害怕被說是好色男，不過這通常只是表面上的樣子，處女男其實內在是相當好色的一個星座。

不少處女男都覺得「食色性也」，表面上不表現在出來的原因只是因為這有礙於形象，不過私底下的處女男是相當好色的，他們可能會收藏很多情色動作片、對於床上的事情也很開放，跟他們在外頭表現出來的靦腆或是正直可是大大的不同。

本文經授權轉自：亞提米斯

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