台灣輸出病例總整理！赴上海個案「狀況詭異」連驗5天僅1次陽性

▲境外檢驗陽性個案說明。（圖／指揮中心提供）※點圖可放大

記者洪巧藍／台北報導

近來接連在國外驗出台灣輸出的境外移入病例，引發關注。中央流行疫情指揮中心今（22）日總整相關8名個案，發言人莊人祥表示，目前已經有4名結案、1名排除在台感染，還有3人持續調查中。值得注意的是，赴上海遭確診的個案，從8月15日出現發燒症狀，連續5天採檢，僅有17日1天呈現陽性，狀況詭異。此外，在國內被檢驗出陽性的比利時工程師，已經康復解除隔離並且出境。

國內自6月底驚見從台灣出境的日本女大學生陽性確診新冠肺炎之後，接連傳出多例境外檢驗陽性個案，包含日本女大生、泰籍移工、赴香港國人、日籍工程師都已經結案。日前張上淳報告時也指出，相關接觸者檢驗結果都是陰性，在台灣沒有找到任何可能的感染源或除染給別人，且已經超過14天時間，在台灣沒有造成任何狀況。

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至於另有1名越籍移工，入境檢驗時陰性，在3人1室集中檢疫時陸續發病，越南當局已研判應被兩位從日本返越南的民眾感染所致，排除在台感染。

目前還在調查、尚未結案的則是馬來西亞人、寮國學生以及赴中國大陸上海本國籍人士。莊人祥表示，目前相關接觸者匡列皆為陰性，但上海個案「狀況詭異」，8月15日出現發燒之後至19日每天都有採檢，只有17日檢驗陽性，其他都陰性。