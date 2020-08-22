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白手起家年收千萬！人生勝利組遇「少龍師父」妻離子散　淪自衛隊幫掩性侵案

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師父與信徒構成一個各取所需的複雜結構，當信徒「有所求」時，便會錯估自己的能力範圍，一步步掉入師父的陷阱裡。

圖、文／鏡週刊

宣揚世界末日地球爆炸、招收年輕處女成立「仙女班」，又誑稱武漢肺炎是邪靈纏身的「師父」徐浩城（少龍），日前遭控斂財性侵被逮補收押2個月，本月14日，檢察官為釐清「仙女班性侵」一事，向法院聲請延押獲准，少龍將繼續收押2個月。為何師父的荒謬言行，總能吸引廣大信徒深信不疑？我們採訪多名受害信徒，試圖理解他們的心理變化。

台灣經濟起飛的年代，有錢沒閒的青年才俊為求養生淨土，成為供養師父的信徒。他們四處弘道，捐錢蓋道場，嚴守教條，漸漸成為師父的巨嬰；當信仰逐漸失控，他們變成捍衛師父的暴力自衛隊；清醒後，又不惜和師父對簿公堂。師父的「騙」與信徒的「貪」，構成輪迴的修羅場。

本專題的上篇〈世界末日與冷酷異境〉聚焦在第二代信徒的「世界末日」與「仙女班」遭遇。下篇〈師父的巨嬰國〉回溯第一代信徒如何協助師父崛起，卻又成為師父的傀儡。

我們和68歲的陳元甲（化名）約在飯店會議廳採訪，他提著2大袋關於華興靈修中心（以下簡稱華興）的資料，低著頭走進來，他原本應該是人生勝利組的。

陳元甲當年參加佛法講座時，意外看到華興靈修中心的講座宣傳，宣揚「善的理念」吸引他入教。

陳元甲在台中出生，就讀貿易科系，出社會後引進電子監控設備，在80年代搭上台灣經濟榮景，白手起家開公司，結婚、育有2個孩子，年收千萬元，時常捐錢做慈善，「我覺得人生除了工作賺錢，應該要有其他目的，我想找尋生命的真諦。」中年以後，他參加過慈濟、密宗等許多宗教或身心靈團體，卻又陸續離開，「我很熱心服務，短時間內就進入到團體核心，漸漸看到很多人性的表裡不一。」

1993年，他40歲時偶然聽到徐浩城講道，「他說師父永遠不老，講地球會爆炸，只要跟師父修法就能被帶到靈性世界。我喜歡理工，聽到這些覺得很離譜；但他宣揚人要自我約束，很符合我的理念。」他是小型企業的老闆，卻是一身低調樸素，語氣謙和。

他沒想到這小小念頭，讓他幾乎萬劫不復。師父沒錢沒車，他找人湊錢捐一台賓士給師父；也推薦許多人進來華興，「我覺得這很正向，他們沒錢，我就先墊，將來再還，光我自己捐蓋道場的錢，就花800萬元，連幫別人付的，超過1千萬元。」

據華興信徒指稱，徐浩城自多年前生病開刀後，就幾乎不曾親自到台中、高雄道場，今年負面新聞屢屢曝光後，高雄道場（圖）更顯冷清。

　

差事多不得閒　漸失思考力

他平靜地說，在華興就像在當兵，對師父來說，不能讓兵閒下來，否則會出亂子。師父不斷找事讓你做、去應付，腦袋永遠處於壓力下，漸漸失去理智和思考的能力，「他把生活規範壓得很緊，完全控制我們，他要求大家自己煮飯，甚至自己種田、養雞豬，我們出去吃飯都心驚膽跳的。他會說，我們什麼顏色衣服不能穿，會有邪氣，桌子不能有直角，窗簾不能用什麼顏色，大家就把家具、衣服都換掉，每天活在很神經質的狀態，你現在聽來會很不可思議、很好笑。」

陳元甲淡淡地回憶，他出社會以來，全心投入工作，等到經濟無虞，又全心投入宗教，因長年疏忽家庭，太太要求離婚，「孩子跟她，我付贍養費。當時徐浩城說要『破情』，我就覺得感情牽絆不能阻礙我修行，結果完全走偏了。」

但師父總有無懈可擊的話術，「你今天出門沒事，是師父賜你福報；你出去發生意外，是你心不虔誠、業障爆發。好的都歸師父，壞的都歸自己。」陳元甲嘆口氣道：「當然自我約束不是壞事，不穿花俏衣服、不吃餐廳都OK，但他害C姓女信徒跳樓自殺這些壞事，訊息都沒有流出來，不然我早就跑了。」

　

阻性侵案曝光　自衛隊恫嚇

他說的是1998年從台北道場傳出的消息：那年，徐浩城在台北道場3度性侵C姓女信徒，導致懷孕，C姓女信徒留下遺書後，跳樓自殺，1屍2命。她在遺書上寫道：「不答應他（徐浩城），一來我會失去工作機會；二來不但我個人無法在華興靈修，連帶也影響到全家人靈修的機會，因為我太了解師父強勢的作風，我不答應，他絕對不會善罷甘休。」

據稱，C姓女信徒原留下4份遺書，但她的家人在徐浩城派人威逼恫嚇下，已將另外3份遺書銷毀。（翻攝畫面）

當時台中、高雄道場，有許多執行長私下耳聞後，紛紛離開華興。徐浩城為了遏阻性侵案相關消息擴散，以有信徒在外散播華興謠言、說師父壞話為由，動員信徒組成「自衛隊」，前往傳播消息的信徒家中，恫嚇毆打，逼簽切結書。不知情的陳元甲，也在無意間成了自衛隊的一員。

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