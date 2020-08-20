少女網交小帥驚見50歲大叔傻眼！色男瞎扯：我是他爸…下秒硬上

▲張姓男子2019年間多次誘騙翹家學生妹回家，還以幫忙按摩、借住等理由對她們猥褻性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園張姓男子過去就曾因猥褻國小女童入監服刑，未料他出獄後仍色性不改，2019年間數次以提供住處、治療按摩、幫買笑氣等名義，誘騙未成年少女上鉤，隨後再進一步伸狼爪猥褻，或強迫少女與自己發生關係。桃園地院審理時認為，張男一犯再犯完全沒有悔改之意，審結依法重處有期徒刑3年。全案仍可上訴。

50歲的張男2019年5月間，在交友軟體上使用年輕小帥哥的照片當大頭貼，成功騙到了一名翹家的國中少女晴晴（化名），當時他以提供住處為誘因，將晴晴帶至自己經營的檳榔攤，假借按摩之名猥褻性侵。

同年月某日張男犯意再起，邀約了在自己檳榔攤工作的少女，以及她的2名高中同學一起去白沙灣出遊烤肉，並於當日活動結束返程後，又以按摩等理由，於檳榔攤內對其中一名女高中生摸胸猥褻。

張男同年7月間認識了另名16歲翹家少女涼涼（化名），將少女載回自己租屋處同居後，隔月間某日便以「幫買2000元笑氣」為交換條件，要求涼涼替自己打手槍及進行其他性服務，甚至是發生關係。

▲2名少女受騙後，氣得至警局報案對張男提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

遭猥褻性侵的晴晴及女高中生報警後，事件終於曝光，張男被檢方依妨害性自主罪起訴。法庭上張男只坦承誘騙少女的部分，但否認有做出任何猥褻性侵的行為；不過少女出庭時證稱，張男除了冒用年輕男子照片在交友軟體上行騙，且那次見面她驚覺有異後，張男還騙說是年輕男的爸爸，接著就直接把她帶回性侵。

桃園地院審理時認為，張男已經50歲了，不僅屢屢頻繁接觸未成年女性，且為逞一時色慾，還重施故技以提供住處、按摩為由，強迫少女與自己發生關係，考量他已為累犯，目前仍未與3名少女和解，審結重處有期徒刑3年。全案仍可上訴。

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