十大槍擊要犯「矮仔」被陸法院判死緩　台商圈發展黑社會、綁架勒贖

記者蔡紹堅／綜合報導

曾列十大槍擊要犯的小南門幫幫主「矮仔」黃建偉潛逃大陸多年，去年又在珠海犯下綁架勒贖案在大陸被逮，廣東珠海法院12月31日依入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪，數罪並罰，判處黃建偉死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產，且限制減刑。由於是被判「死刑緩期執行」，只要黃建偉在緩期內沒有故意犯罪，就能減為無期徒刑，。

珠海法院指出，廣東省珠海市中級人民法院31日對被告人黃建偉等6人入境發展黑社會組織案一審公開宣判，以入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪，數罪並罰，判處黃建偉死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產，且限制減刑；其餘5名被告人被判處無期徒刑至有期徒刑一年七個月。

珠海法院提到，黃建偉2008年起為招攬非法追債業務，在廣東省東莞市台商圈中宣稱自己是台灣「小南門幫」頭目，先後拉攏其餘被告人加入該組織，用暴力、暴力威脅、恐嚇等方式強行索取債務，攫取暴利，「該團夥在中山、東莞、珠海市等地多次實施綁架、非法拘禁等犯罪活動，並致一人死亡，極大地破壞了當地的營商環境和社會秩序，造成極其惡劣的社會影響。」

珠海法院指出，黃建偉作為境外黑社會組織人員，入境發展組織成員，以勒索財物為目的綁架並殺害他人、為索取債務非法拘禁他人，其行為分別構成入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪。此案也是近年來廣東首宗境外黑社會入境發展滲透案件。

▼黃偉傑（右）潛逃大陸多年，去年綁架李姓幫眾（左）後被逮 。（圖／記者張君豪攝）

據了解，黃建偉年約57歲，因身高僅155公分得到「矮仔偉」外號，行事兇殘，曾對桃園當地立委、議員服務處開槍洩憤。2002年發現包養的酒店小姐與小弟交往後，派人將小姐當街潑酸毀容，且為得知小弟行蹤，還強行對小弟的舅舅淋強酸逼供，最後棄屍馬路。

黃建偉事後潛逃大陸16年，2018年4月又在廣東珠海率領手下綁走赴陸觀光的李姓幫眾，索討3千萬贖金，經被害人家屬透過地下匯兌管道得手2千多萬後才肯把人質放走，但黃建偉也因此被大陸警方逮捕。