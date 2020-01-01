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十大槍擊要犯「矮仔」被陸法院判死緩　台商圈發展黑社會、綁架勒贖

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記者蔡紹堅／綜合報導

曾列十大槍擊要犯的小南門幫幫主「矮仔」黃建偉潛逃大陸多年，去年又在珠海犯下綁架勒贖案在大陸被逮，廣東珠海法院12月31日依入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪，數罪並罰，判處黃建偉死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產，且限制減刑。由於是被判「死刑緩期執行」，只要黃建偉在緩期內沒有故意犯罪，就能減為無期徒刑，。

珠海法院指出，廣東省珠海市中級人民法院31日對被告人黃建偉等6人入境發展黑社會組織案一審公開宣判，以入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪，數罪並罰，判處黃建偉死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產，且限制減刑；其餘5名被告人被判處無期徒刑至有期徒刑一年七個月。

珠海法院提到，黃建偉2008年起為招攬非法追債業務，在廣東省東莞市台商圈中宣稱自己是台灣「小南門幫」頭目，先後拉攏其餘被告人加入該組織，用暴力、暴力威脅、恐嚇等方式強行索取債務，攫取暴利，「該團夥在中山、東莞、珠海市等地多次實施綁架、非法拘禁等犯罪活動，並致一人死亡，極大地破壞了當地的營商環境和社會秩序，造成極其惡劣的社會影響。」

珠海法院指出，黃建偉作為境外黑社會組織人員，入境發展組織成員，以勒索財物為目的綁架並殺害他人、為索取債務非法拘禁他人，其行為分別構成入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪。此案也是近年來廣東首宗境外黑社會入境發展滲透案件。

▼黃偉傑（右）潛逃大陸多年，去年綁架李姓幫眾（左）後被逮 。（圖／記者張君豪攝）

▲▼昔日同為小南門幫要角，逃亡對岸多年的黃偉傑卻因李姓幫眾賴帳包養大陸妹策動這起跨海擄人案 。（圖／記者張君豪攝）

據了解，黃建偉年約57歲，因身高僅155公分得到「矮仔偉」外號，行事兇殘，曾對桃園當地立委、議員服務處開槍洩憤。2002年發現包養的酒店小姐與小弟交往後，派人將小姐當街潑酸毀容，且為得知小弟行蹤，還強行對小弟的舅舅淋強酸逼供，最後棄屍馬路。

黃建偉事後潛逃大陸16年，2018年4月又在廣東珠海率領手下綁走赴陸觀光的李姓幫眾，索討3千萬贖金，經被害人家屬透過地下匯兌管道得手2千多萬後才肯把人質放走，但黃建偉也因此被大陸警方逮捕。

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