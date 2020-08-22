早餐店突倒閉「餘額剩1350元」　老闆誠實一句：我跑路了！7千人反讚爆

▲早餐店老闆跑路，回應超爆笑！（示意圖／記者黃靖惠攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這年頭什麼事都遇的到！」一名女網友是個早餐控，愛吃到還跟店家買餐券，如今還剩1350元餘額，卻發現店家無預警倒閉，所幸還有老闆的LINE，原PO嘗試求助退費事宜，結果對方卻已讀不回，直到幾天後，老闆出現了，坦承「我已經跑路了！」神扯經歷曝光後，掀起網友噴笑，「我沒看過跑路這麼坦蕩蕩的！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》哀號，每天必吃的早餐店突然倒了，「日日吃，只要沒休息，我們就沒變心過」，吃到變鐵粉的原PO，甚至擴手買下幾千元的餐券，如今一秒變廢紙，而老闆還一度搞失蹤。

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對話圖可見，8月10日，原PO著急私訊店家「我的券還有1350～」當時老闆親切回應「好的」，之後便再也沒回應。過了一星期，原PO連續2天聲聲呼喚，但對方已讀不回，直到第三天，老闆終於出現了，對話超傻眼，如下：

老闆：不知道欸



原PO：你不是說要退錢嗎



老闆：我已經跑路了，沒有辦法退錢

▲老闆吃了誠實豆沙包，正在跑路中！（圖／翻攝爆廢公社）



此話一出，原PO的心也涼了半截，「得到這種回覆我真的哭笑不得，沒有想要硬討回來，畢竟老闆都跑路了，純粹跟大家分享，這年頭什麼事都遇的到...」

奇葩經歷曝光後，引來近8千名網友笑歪樓回應，「當做跑路贊助費呀，好人一生平安」、「回他：拿你的振興券來賠喔」、「跑路還可以回訊息喔」、「這老闆真老實、負責，一般都不讀訊息直接封鎖」、「所以再好吃的店，都不要買餐券」、「老闆應該說：妳等我東山再起時」、「可能第一次跑路吧」、「給他這句，跑完記得回來還」、「跑路還回妳，表示妳在他心中占有一席之地」、「這年頭欠幾千塊都會不見人影的」、「跑路跑這麼誠實的，我還是第一次看到」。

有專業網友分析，老闆經營不善早已露出端倪，「你沒有想過為什麼他要賣這些券嗎？不就是週轉不靈，先收現金進來用，但可能之後的現金就會收的很少，且利潤會少很多，例如成本60現金賣你100，先買券打折變只賣80，這樣的經營方式就是要跑路的前兆了」。

▲網友笑虧，就原諒老闆吧！（圖／翻攝爆廢公社）



此外，多位苦主也分享類似經歷，「現在這個時機不要買券，我有買親子樂園的門票，還剩5張，沒玩到就倒了，聽說有人買好幾本的券，可憐」、「之前旅展買的帝王蟹吃到飽飽餐券，老闆也跑路，沒吃到」、「我的洗髮券也是老闆跑了就變廢紙…昨天才知道倒了」、「我曾經買了一萬塊火鍋券，吃不到一千元老闆故意倒閉」。