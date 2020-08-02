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單點雞腿等10分鐘！老闆「先賣給後面客人」狂吐神回覆　網怒：像極了愛情

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雞腿便當,便當。新LOGO（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲老闆不單賣雞腿應該點餐時先說。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

明明是自己先來點餐，店家卻把餐點賣給後面客人！一名女網友抱怨，昨天帶孩子去便當店買了一份炒麵，另外單點一支雞腿，結果等了10分鐘後，來了一位客人點2份雞腿便當，結果店家竟然先把炸好的雞腿裝給後面才來的客人，詢問後老闆的回應更氣人，「他竟然說：我沒有答應要賣你啊！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，由於那家店有賣雞腿便當，她才想說單點一隻雞腿，回家配炒麵一起吃，點餐的當下老闆也沒有拒絕，於是她耐心在旁邊等了約莫10分鐘，結果這時有位客人點2份雞腿便當，老闆竟然優先把雞腿賣給後面的人，原PO上前告知「我先來先點餐的」，想不到老闆竟神回覆「我沒有答應要賣你啊！」

請繼續往下閱讀...

食安,食品安全,廚房,廚房衛生,廚房安全（圖／記者林世文攝）

▲老闆幼稚回應讓網友無言。（示意圖／資料照）

原PO只好摸摸鼻子載小孩去其他店買，讓她最生氣的是，店家不單賣雞腿應該第一時間告知，不是客人點完餐並等了10分鐘後，才突然說沒有答應要賣，「還浪費我10分鐘曬太陽！」

網友紛紛回應，「不賣最大，像極了愛情」、「下次再點一次，等他做好換你說你沒答應要買」、「老闆應該是小朋友吧⋯太幼稚了吧」、「如果不能這樣搭配購買，在聽完客人點菜後就可以婉拒，而不是讓人傻等」、「這種的一定要公佈，店家可以選擇不賣你，但不賣就該在點餐時告知，而不是先賣別人才說不賣你」、「下次在門口喊10個便當，好了之後跟老闆說 我又不是跟你買。」

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