爽當薪水小偷！手機狂滑半小時還嗆「你不會帶領」　他傻眼：對員工太好？

▲原PO經營了一家小火鍋店。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些不老實的員工總會趁著老闆不注意時，化身為「薪水小偷」，明明手邊還有業務要處理，卻只顧著滑手機、處理私事。一名網友就抱怨，他的員工總會趁著上班時間一直滑手機，使用時間還都長達將近半小時；更令他傻眼的是，對方的態度相當不以為然，「還是我們對員工太好？」

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，他已經經營小火鍋店好一陣子了，由於平常日的工作量並不大，基本上員工只要完成清潔工作，剩餘的時間都可以「自由發揮」。

請繼續往下閱讀...

不過，原PO說「經營這麼久了，頭一次（遇到）這種員工」，對方每次都會在上班時間肆意使用手機，且時間總長達20至30分鐘。對於這種「把方便當隨便」的行為，原PO終於忍無可忍，於是便在LINE上丟出心中疑問，「最近有什麼事情，重要到上班一直用手機啊」、「上班可以用手機嗎」、「你來上班，付你薪水玩手機嗎？」

▲員工在上班時間狂滑手機，還一副不以為然的態度。（圖／取自Pixabay）

想不到這名誇張的員工竟表現出不以為然的態度，回應原PO「為何要跟你說」、「我不想說話，沒什麼好說的」、「然後我只做到八月底，我九月都不會回來了」、「你這種也不會帶領的，我看膩了」。原PO看到後當場傻眼，因為他也沒有虧欠這名員工，「還是我們對員工太好？」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「應該是被炒魷魚經驗豐富」、「在你請他離開之前，他早做好離職決定了」、「領人薪水還跩成這樣」、「小朋友吧！這種放生最好」、「好誇張的態度」。不過，也有網友替這名員工說話，「感覺這個人積怨已久，才會這種態度」、「我比較想聽聽員工怎麼說，現在慣老闆太多了」、「會不會這個員工上班中遇到什麼困難，導致這樣的回應呢」。

原PO也在留言處現身表示，這名員工起初工作態度都不錯，「（直到）他姐姐的朋友開店，找他去當主管，有個保證的工作之後，原本工作態度整個大走樣」。原PO也強調，雖然員工可以利用剩餘的時間「自由發揮」，但前提是把事情做好做滿，而不是一上班就擺個臉色，還不斷滑手機、要做不做。