　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爽當薪水小偷！手機狂滑半小時還嗆「你不會帶領」　他傻眼：對員工太好？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲火鍋界的愛馬仕開二店！食令·shabu進駐台北101　6/1正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲原PO經營了一家小火鍋店。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些不老實的員工總會趁著老闆不注意時，化身為「薪水小偷」，明明手邊還有業務要處理，卻只顧著滑手機、處理私事。一名網友就抱怨，他的員工總會趁著上班時間一直滑手機，使用時間還都長達將近半小時；更令他傻眼的是，對方的態度相當不以為然，「還是我們對員工太好？」

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，他已經經營小火鍋店好一陣子了，由於平常日的工作量並不大，基本上員工只要完成清潔工作，剩餘的時間都可以「自由發揮」。

請繼續往下閱讀...

不過，原PO說「經營這麼久了，頭一次（遇到）這種員工」，對方每次都會在上班時間肆意使用手機，且時間總長達20至30分鐘。對於這種「把方便當隨便」的行為，原PO終於忍無可忍，於是便在LINE上丟出心中疑問，「最近有什麼事情，重要到上班一直用手機啊」、「上班可以用手機嗎」、「你來上班，付你薪水玩手機嗎？」

▲▼手機,打字,傳訊,iphone。（圖／翻攝自pixabay）

▲員工在上班時間狂滑手機，還一副不以為然的態度。（圖／取自Pixabay）

想不到這名誇張的員工竟表現出不以為然的態度，回應原PO「為何要跟你說」、「我不想說話，沒什麼好說的」、「然後我只做到八月底，我九月都不會回來了」、「你這種也不會帶領的，我看膩了」。原PO看到後當場傻眼，因為他也沒有虧欠這名員工，「還是我們對員工太好？」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「應該是被炒魷魚經驗豐富」、「在你請他離開之前，他早做好離職決定了」、「領人薪水還跩成這樣」、「小朋友吧！這種放生最好」、「好誇張的態度」。不過，也有網友替這名員工說話，「感覺這個人積怨已久，才會這種態度」、「我比較想聽聽員工怎麼說，現在慣老闆太多了」、「會不會這個員工上班中遇到什麼困難，導致這樣的回應呢」。

原PO也在留言處現身表示，這名員工起初工作態度都不錯，「（直到）他姐姐的朋友開店，找他去當主管，有個保證的工作之後，原本工作態度整個大走樣」。原PO也強調，雖然員工可以利用剩餘的時間「自由發揮」，但前提是把事情做好做滿，而不是一上班就擺個臉色，還不斷滑手機、要做不做。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議　當地議員：迎賓儀式
撐不下去！誠品書店宣布下半年再關3間店
花前男友10億整形成Angelababy！8頭身正妹被毀容「
超車就被比中指！女副駕「曬照肉搜」　機車男PO行車紀錄器大逆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

眼鏡族必戴！「半碗拉麵」口罩越霧越好吃　網推：美國人需要漢堡款

兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

牛隻猛衝狠撞！獸醫施打牛結節疹疫苗…遭牽繩拉4公尺輕微腦震盪

LIVE／越南、上海「台灣輸出」確診各+1　指揮中心14時說明

吃水果還要寫心得！爸一看「回家作業」傻眼了　網反讚爆：老師的苦心

爽當薪水小偷！手機狂滑半小時還嗆「你不會帶領」　他傻眼：對員工太好？

金門生鮮牛肉輸台關鍵曝！專家：取決「牛結節疹、口蹄疫」防疫措施

台南今早連三震！台鐵「嘉義=善化3級規定辦理」　高鐵「2班車臨停」延誤

孕媽一問題「會在鬼月生寶寶嗎？」被瘋狂吐槽　過來人笑了：7月寶超精

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

牛隻猛衝狠撞！獸醫施打牛結節疹疫苗…遭牽繩拉4公尺輕微腦震盪

LIVE／越南、上海「台灣輸出」確診各+1　指揮中心14時說明

吃水果還要寫心得！爸一看「回家作業」傻眼了　網反讚爆：老師的苦心

爽當薪水小偷！手機狂滑半小時還嗆「你不會帶領」　他傻眼：對員工太好？

金門生鮮牛肉輸台關鍵曝！專家：取決「牛結節疹、口蹄疫」防疫措施

台南今早連三震！台鐵「嘉義=善化3級規定辦理」　高鐵「2班車臨停」延誤

孕媽一問題「會在鬼月生寶寶嗎？」被瘋狂吐槽　過來人笑了：7月寶超精

葉彥伯積極防疫卻被調查！　王惠美霸氣喊話：要調查，連我一起調查

「鬼門」是要開幾次！南部一早3震…發國家級警報　ICU醫：很難不聯想

牛結節疹應變小組解除！農委會預計採購「15萬劑疫苗」防本島疫情

牛隻猛衝狠撞！獸醫施打牛結節疹疫苗…遭牽繩拉4公尺輕微腦震盪

里拉德「關鍵36呎三分」對手也讚嘆　美記稱「拓荒者史上最強老八」

捷克參院議長9/1赴立院發表演說　游錫堃：實施全程戴口罩

北加州電暴引發1萬公頃大火　熱浪飆破70年來全球高溫紀錄

LIVE／越南、上海「台灣輸出」確診各+1　指揮中心14時說明

檯面上狂轟！川普爆已在佛州完成「郵寄投票」：這裡的投票系統很安全

正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

新北興建「八里觀光纜車」　淡江大橋跨年煙火打造「雪梨意象」

2男悠閒釣魚突然棄桿逃跑　「只差6秒」就被恐怖巨浪吞沒！

戰神Nissan GT-R迷你版「親民」現身　花11萬元讓你心靈馬力暴漲

生活熱門新聞

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

彰化衛生局逆時中遭查　醫揭原因

合歡山驚見4座金字塔建體　真正用途揭祕

即／台南4.5地震　最大震度3級

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

即／1人「自台灣赴越南確診」　指揮中心回應

更多熱門

相關新聞

想和男友出遊！媽一看地點秒變臉

想和男友出遊！媽一看地點秒變臉

許多情侶喜歡一起到山上看夜景，在燈光美氣氛佳的氛圍下，可以激發兩人的愛情火花。一名女網友日前和家人提到，想和男朋友一起去八卦山約會，結果卻遭到媽媽反對，「未婚男女不要約去八卦山」。她也突然想起，關於八卦山的分手都市傳說，「為了往後的幸福，就當寧可信其有，不可信其無了」。

6台冷氣狂吹！他驚：電費暴增2倍

6台冷氣狂吹！他驚：電費暴增2倍

光看照片眼睛就痛！「對向一束光」網怒了

光看照片眼睛就痛！「對向一束光」網怒了

小黃司機車停巷口　隨地解放：這邊方便啊

小黃司機車停巷口　隨地解放：這邊方便啊

再婚討紅包！人沒到新娘嗆「1600不夠」

再婚討紅包！人沒到新娘嗆「1600不夠」

關鍵字：

爆怨公社小火鍋店老闆店長員工薪水小偷

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

即／越南新增1例台灣入境確診

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

全家加碼振興！200變600元購物金

許瑋甯婆婆驚人美貌曝光！

央視：一旦武統「首戰即終戰」

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面