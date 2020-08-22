特斯拉「離奇自動加速」！時速破100猛撞360度翻覆　駕駛險死怒批：煞車失靈

▲車禍恐怖畫面。（圖／翻攝自澎湃新聞）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸浙江溫州市傳出一起特斯拉失速的恐怖車禍！一名陳姓男子駕駛一輛特斯拉Model 3返家時，在社區停車場外突然以時速超過100公里的速度高速衝撞入口欄杆，猛烈撞上停車場內十多輛車，以致瞬間翻滾一圈後翻覆。陳姓駕駛被緊急送醫搶救7個多小時，事後他表示，車輛突然自動加速，他雖猛踩剎車卻無效。對於為何會發生這種情況，大陸特斯拉銷售業者表示，目前事故原因尚在調查中。

據《澎湃新聞》報導，事件發生在12日晚上，陳姓駕駛在事發5天後，打電話至電視節目中，控訴特斯拉事發後沒有第一時間聯絡他，並指出這輛特斯拉Model 3是在3月時才購買。他表示，8月12日晚上11時許，他開著特斯拉返家時，沒想到車輪竟會失控以超過100公里的超高速直接撞入停車場內，不但撞毀了停車場內許多車輛，他自己和車則翻轉360度後砸向地面，自己經過7小時搶救、輸血將近5000毫升才保住性命。他也強調，自己駕齡10多年，很肯定當時沒有使用自動駕駛，也不會犯「油門當剎車」這種錯，未來會把車輛送檢找出失控原因。

▲出事的特斯拉幾乎成為廢鐵，而駕駛受重傷，搶救7個多小時才保住性命。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陳男控訴特斯拉不聞不問。（圖／翻攝自澎湃新聞）

特斯拉溫州銷售公司則表示，確實有該起事故，但事故原因仍在調查中，尚不確定是車主問題還是車輪問題。警方則已初步排除陳男酒駕或毒駕的可能性。

該起事件也在網路上引起熱議，有人認為是車主操作失當，也有人認為是特斯拉的品質控管出現問題。回顧近幾個月來的車禍案件，這已經不是特斯拉第一次出狀況。

6月16日，江西南昌陳姓駕駛開車返家時，車輛突然無故加速到時速127公里，煞車失靈，勉強駕駛8公里後，最終撞上土堆停下，隨即起火燒毀，所幸駕駛經搶救後保住性命。

8月9日，上海張姓駕駛開車時，車輛忽然失控，雖然試圖撞及分隔島減速但無效，最後撞入路邊加油站，造成2人受傷，3車受損。

而早在今年7月，便有不少國外駕駛反應，特斯拉Model 3有無故加速、失控的問題，並對特斯拉提起相關訴訟。

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