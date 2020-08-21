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最萌老闆娘經驗談　藝人丫頭分享美眉的斜槓人生

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▲從黑澀會美眉出道的知名藝人「丫頭」詹子晴，21日應勞動力發展署雲嘉南分署邀請，在台南香格里拉遠東國際大飯店演講，受到眾人歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲從黑澀會美眉出道的知名藝人「丫頭」詹子晴，21日應勞動力發展署雲嘉南分署邀請，在台南香格里拉遠東國際大飯店演講，受到眾人歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「勇敢踏出去，不要害怕嘗試」！從黑澀會美眉出道的知名藝人「丫頭」詹子晴，21日應勞動力發展署雲嘉南分署邀請，在台南香格里拉遠東國際大飯店演講，與聽眾分享自己的職涯經歷，與當老闆的追夢過程，她鼓勵民眾努力突破框架，學習在逆境中成長，創造自己的斜槓人生。

「ㄚ頭」詹子晴曾是黑澀會美眉成員之一，除了演藝事業外，還積極投資副業，是演藝圈內少數副業發展成功的藝人，其經營的飲料店「不要對我尖叫」一推出就造成迴響，還在日本、美國、大陸、馬來西亞開了多家分店，另她還跨足燒肉店、餐酒館和酒吧，目前有3家餐廳、2家酒吧與22家飲料店，堪稱新一代副業女王。

請繼續往下閱讀...

丫頭說，她的興趣就是「想為別人服務」，當藝人時就是帶給觀眾歡笑，開店的出發點也是如此，譬如開手搖店就是想提供無負擔的飲品給大眾，開餐廳是想把好吃的東西分享出去，「這樣很有成就感」，她鼓勵民眾可在生活中發展志趣，努力去做好你選擇的事，就會有不一樣的收穫。

▲從黑澀會美眉出道的知名藝人「丫頭」詹子晴，21日應勞動力發展署雲嘉南分署邀請，在台南香格里拉遠東國際大飯店演講，受到眾人歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

談起創業，丫頭強調「選擇比努力重要」，她說努力是必要，但創業的時機、商品、地點甚至是合夥人的選擇更重要，同時她也透露創業要設好停損點、準備3個月固定開銷的週轉金、做好資產風險評估與嚴格管控創業資金都是她創業的成功祕訣，她都不藏私分享給在場聽眾。

今日講座將近200位民眾到場，雲嘉南分署副分署長許慧香也出席聆聽，演講會後，丫頭也送給許慧香她經營手搖店的禮盒組，許慧香則回贈「永生花玻璃屋」，祝福近日結婚的丫頭愛情長久，事業蓬勃發展，讓丫頭大為驚艷直說讚。

▲從黑澀會美眉出道的知名藝人「丫頭」詹子晴，21日應勞動力發展署雲嘉南分署邀請，在台南香格里拉遠東國際大飯店演講，受到眾人歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許慧香分署長說，後疫情時代大環境變化難測，希望藉由今日的講座分享，能鼓勵民眾勇於突破自我，以正向積極的心態面對各項挑戰，活出自己的斜槓人生。她也強調，各就業中心都有提供職涯探索、諮詢輔導、履歷健檢、模擬面試到職訓及就業媒合等一條龍服務，歡迎有需求民眾可向就業中心尋求協助。

・零負評、被暱稱為萬用霜

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