影／網熱議吉里巴斯「人肉地毯」　馬英九2010年出訪照片曝光了

記者徐政璿／台北報導

中國大陸駐吉里巴斯大使唐松根日前赴吉國馬拉凱環礁，於下機後沿途踩在當地孩童背上，引發國際熱議。事實上，前總統馬英九在2010年時也曾出訪吉里巴斯，時任駐吉國大使何登煌與吉國禮賓司長Bwena Mauna登機迎接，馬英九並無踩在人肉地毯上面。

▲馬英九2010年出訪吉里巴斯。（圖／總統府提供）

馬英九於2010年3月出訪南太平洋旋風訪問，在前往吉里巴斯機場下機時，何登煌與Bwena Mauna登機迎接，吉國國會議長游陶瑪、衛生部長德誥甦及外交部次長藍黛西也在梯口下迎接。

當時馬英九的出訪團，接受吉里巴斯2009年「吉里巴斯小姐」及「獨立紀念先生」獻戴花冠。雙方官員在相互握手寒暄後，總統向在場歡迎之大使館團員眷、台商握手致意，感謝大家前來接機。

不過，根據《自由亞洲電台》20日報導，我國前駐吉里巴斯大使何登煌透露，他自己在2011年6月受邀訪問吉里巴斯第4大外島時，也接受過這種被當地人稱作最高禮遇的儀式，而由於吉國過去為大英國協成員，因此他也是繼英國女王後第二位有這種待遇的外賓。

何登煌說，儘管他當初也不肯，但對方說一定要，否則當地人會非常失望，因為這是相當於元首禮遇，一個大使、元首能夠踩在他們背上，是對他們最崇敬的人物的特殊禮遇，也表示當地人對某人的非常歡迎和推崇的方式。

▼中國大陸大使唐松根抵達吉里巴斯，走「人肉地毯」歡迎儀式。（圖／翻攝自Michael Field推特）