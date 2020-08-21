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前駐吉里巴斯大使自曝走過「人肉地毯」　繼英女王後第二位享最高禮遇　

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▲大陸大使唐松根抵達吉里巴斯，走「人肉地毯」歡迎儀式。（圖／翻攝自Michael Field推特）

▲大陸大使唐松根抵達吉里巴斯，走「人肉地毯」歡迎儀式。（圖／翻攝自Michael Field推特）

政治中心／台北報導

中國大陸駐吉里巴斯大使唐松根日前赴吉國馬拉凱環礁，於下機後沿途踩在當地孩童背上，引發國際熱議，而我外交部則表示「沒見過這樣的歡迎儀式」。然而根據《自由亞洲電台》20日報導，我國前駐吉里巴斯大使何登煌透露，自己也曾被安排這項非常特別的禮遇，且他是繼英國女王後的第二位。

何登煌受訪時坦言，唐松根並不是首位受到這儀式歡迎的外賓，他自己在2011年6月受邀訪問吉里巴斯第4大外島時，也接受過這種被當地人稱作最高禮遇的儀式，而由於吉國過去為大英國協成員，因此他也是繼英國女王後第二位有這種待遇的外賓。

儘管何登煌表示他當初也不肯，但對方說一定要，否則當地人會非常失望，因為這是相當於元首禮遇，一個大使、元首能夠踩在他們背上，是對他們最崇敬的人物的特殊禮遇，也表示當地人對某人的非常歡迎和推崇的方式。

至於外交部為何說從沒見過「人肉地毯」的歡迎方式？何登煌指出，他不曾宣揚，自己也沒有跟外交部匯報過，且台灣前後任大使都沒有受到這禮遇，所以外交部始終不知道這件事。

吉里巴斯在2019年9月20日宣布與我國斷交，結束16年的邦誼，何登煌為2009年5月至2012年1月派駐吉里巴斯的我國大使。

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