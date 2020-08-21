工地現場撿到皮包！他攤開一看發現「符咒」　網發毛：地基主在看

▲原PO在工地現場撿到皮包，裡面還有符咒。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

農曆七月鬼門開，各種禁忌說也隨著流出，一名網友日前在工地現場撿到錢包，裡面有證件、保險套等，還有一個用塑膠袋裝著的符咒，在這個敏感的時期撿到，令人感到特別不安。許多網友看完後不禁發毛，建議他不要亂撿，放在原地就好。

原PO在臉書「台南爆料公社」發文，日前在工地現場拆裝潢，撿到一個小皮包，裡面有證件、悠遊卡、保險套，還有幾張鈔票跟零錢，外觀看起來焦黑，感覺是被遺棄一段時間。其中最令人忌諱的是，用塑膠袋裝起來的符咒，網友們看完後，趕緊提醒原PO，「這個敏感時期，千萬不要亂撿」。

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▲許多網友建議原PO，在這敏感的時期不要亂撿 。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

貼文一出之後，網友們紛紛驚呼，「會不會是失蹤人口」、「人在牆裡面嗎」、「地方的地基主在看著」、「七月到了還是小心點」、「說不定是亡者的」、「怕你再敲下去，連人都附給你了」、「七天後他就會來拿回了」、「保險套留著，剩下的再放回去」、「聽說連神主牌都撿得到」。

有許多網友也建議原PO交給警察，「拿去警察局報案」、「交給正氣的警察先生鎮壓吧」、「好心一點送警察局吧」。鬼月期間有許多禁忌說，其中一項則是「不要亂撿東西」，若發現地上有錢包或紅包，千萬不要隨意撿起來，很有可能不小心招來好兄弟。