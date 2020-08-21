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「巴威颱風」挑戰今年最強！緩步發展最快週日生成　大雨已襲2縣市

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▲▼0821天氣。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲位在菲律賓東邊的熱帶擾動90W，受到地形影響，發展成第8號颱風「巴威」的時間可能延至週日(23日)。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

目前位在菲律賓東邊的熱帶擾動90W，受到地形影響，發展成第8號颱風「巴威」的時間可能延至週日(23日)。不過熱帶擾動的外圍雲係已經對台灣造成影響，台東、屏東對流雲係旺盛，氣象局針對2縣市發佈大雨特報。

今(21)日各地雖以多雲到晴為主，不過水氣稍增，大氣較不穩定，除清晨上午中南部沿海有零星短暫陣雨外，午後各地山區及西半部平地則有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生機率，而受菲律賓東方海面低氣壓逐漸北上帶來水氣影響，東半部及恆春半島不定時會出現零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼0821天氣。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲台東、屏東發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，「熱帶擾動」受到呂宋島的阻檔，發展受限，週六(22日)此擾動通過台灣東側，仍受地形阻檔而發展緩慢，遲至下週(23)日轉向東北後，發展成颱的機率較高。

下週一、二(24、25日)在琉球西方海面再轉往偏北，遙指韓國；將持續增強，挑戰今年以來的「最強颱」。模式模擬顯示，週五前台灣附近低層是東南風，挾帶暖濕的空氣；週六、日「熱帶系統」外圍影響；下週一起台灣附近轉西南風。故週六起各地的天氣，與此系統的發展、路徑，以及其所引進的西南風有關，有「不確定性」應持續觀察。

▲▼0821天氣。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲台北市、新北市、桃園市、金門縣發佈程色高溫燈號。

最新(20日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(21)日西半部晴朗炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點(桃園、新北)，有升至37度以上的機率，要注意防曬、防中暑。

午後新竹以南山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受影響，有局部性「大雷雨」，應注意。迎風面恆春半島及東半部轉多雲有局部陣雨。今日各地區氣溫：北部24至37度、中部23至36度、南部24至35度、東部23至35度。

最新模式模擬顯示，週六、日(22、23日)「熱帶系統」從台灣東側通過，各地有降雨機率，西半部的午後對流亦增強，應注意「大雷雨」；高溫微降。下週一至週四(24至27日)引進西南風，水氣更多、更不穩定；迎風面南部、中部清晨及午後皆有「強對流」發展的機率，應注意其所伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。

▼今(21日)晨4時真實色雲圖顯示(左圖)，「熱帶擾動」受到呂宋島的阻檔，發展受限。最新(20日20時)美國(GEFS)系集模式(右圖)顯示，週六(22日)此擾動通過台灣東側，仍受地形阻檔而發展緩慢，遲至下週(23)日轉向東北後，發展成颱的機率較高。下週一、二(24、25日)颱風在琉球西方海面再轉往偏北，遙指韓國；將持續增強，挑戰今年以來的「最強颱」。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼0821天氣。（圖／記者葉國吏翻攝）

 

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