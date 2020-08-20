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台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視！網友氣炸要肉搜了　受害工讀生還原現場

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▲▼台南賓士加油 副駕駛座女油錢丟地（圖／東森新聞）

▲台南翻版C300，賓士姐一秒「油錢甩地」，網友撻伐要肉搜了。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

「加300賓士」事件還在持續延燒，不料台南也有類似事件發生，一名網友在臉書「爆怨公社」生氣說，有一名賓士姐在副駕駛座等待加油，結帳時卻直接把錢甩在地上，「真的好棒棒呢，有多瞧不起人。丟完錢還一臉不屑的樣子」。影片曝光後立刻引發網友熱議，甚至有人揚言「就學C300一樣肉搜啦。」

影片可以看見，工讀生把油加好後，男駕駛在旁邊剛要掏錢，賓士姐突然一隻手伸出窗外，拿著1300元的油錢說要支付，他因為還在掛油槍、蓋油蓋，還來不及伸手接錢，下一秒賓士姐就把錢往地板甩，他只能尷尬的彎下腰撿錢，男駕駛則站在旁邊道歉。

請繼續往下閱讀...

▲▼台南賓士加油 副駕駛座女油錢丟地（圖／東森新聞）

▲工讀生還來不及伸手接錢，賓士姐就把錢往地板甩。（圖／東森新聞）

事件發生在台南佳里某加油站，工讀生出面還原當時情況，「老公要拿錢給我，然後他老婆也要拿錢給我，我就猶豫了一下，想說把發票印出來，再過去拿錢，然後女生沒有說話，就把錢丟在地上」、「她老公有跟我道歉，說不好意思，然後走過去跟他老婆說，幹嘛這樣，他老婆都沒有講話。」

工讀生無奈說，事情發生當下確實蠻傻眼的，但他也只能彎下腰去撿錢，繼續幫客人結帳，還是第一次碰上這類的奧客，以前沒有類似的經驗，「就感覺很無言而已，沒有到很委屈啦。」

▲▼台南賓士加油 副駕駛座女油錢丟地（圖／東森新聞）

▲工讀生出面還原當時情況。（圖／東森新聞）

加油站長事後在爆怨公社上傳影片，替受委屈的員工抱不平「我覺得大家出來工作都很辛苦，應該不需要這麼不尊重人，雖然不是我被丟錢，但我看了影片還是覺得很憤怒，怎麼能這麼不尊重人，還這麼的理所當然」、「加個油錢丟地上，真的好棒棒呢，有多瞧不起人，丟完錢還一臉不屑的樣子。」

其他網友看了影片紛紛留言撻伐賓士姐，甚至有許多人揚言要進行肉搜，「想紅讓你紅啊，又要有一堆賓士照片了」、「這是我最忌諱的」、「X片才有的劇情，在台灣還真的上演」、「1300還好意思丟人喔」、「到底是有什麼毛病啊，幫6669抓交替嗎」、「人肉搜索啊，幫你學會怎麼尊重人。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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