陸委會：許勝雄8/6即代理海基會董事長　為期3個月





▲許勝雄代理海基會董事長。（圖／記者季相儒攝）

記者陳政錄／台北報導

李大維日前接任總統府秘書長後，金仁寶董事長、原海基會副董事長許勝雄在接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時證實，自己已代理海基會副董事長一職。對此，授權海基會處理大陸事務的陸委會表示，許董事長人事案是於8月6日核定，代理期間到11月3日，為期約3個月。

陸委會副主委兼發言人邱垂正今日主持例行性記者會，他表示，李大維請辭海基會董事長後，職缺已依據行政院相關規定，由陸委會在8月6日核定由副董事長許勝雄暫行代理，維持會務正常運作，若代理期間超過3個月，則會由陸委會依規定，報請行政院核辦。

▲前海基會董事長李大維6月5日走馬上任，主持海基會會議時，許勝雄座在一旁。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，海基會董事長暫行兼代期間若在3個月內，可由主管機關陸委會自行核定，若超過3個月，則須報請行政院核定，過去也有先例。

許勝雄是在2008年，即擔任海基會副董事長一職，期間曾任全國工業總會理事長，現任三三企業交流會理事長，並為金仁寶集團董事長，與總統蔡英文熟捻，政商關係良好，兩岸、工商業人脈深厚。

事實上，2016年政黨輪替後，即傳出總統有意請許勝雄代理當時的海基會董座，但他因到立院備詢、公布個人財產兩個顧慮未除，未能成局。

據公職人員財產申報法第二條第十三項規定，「其他職務性質特殊，經主管府、院核定有申報財產必要之人員。前項各款公職人員，其職務係代理者，亦應申報財產。但代理未滿三個月者，毋庸申報。」也就是說，若許勝雄代理海基會董事長期間不滿三個月，就無須申報財產。

海基會將於8月28日舉行臨時董監事會議，將由許勝雄主持，選出新的海基會副董事長、秘書長，據指出，將由曾於陸委會任職的總統辦公室主任詹志宏出線。

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