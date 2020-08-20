貴族小學男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾判刑5個月



▲楊姓清潔工因未確實擦乾地面，造成男童經過滑倒不治，賠償和解後被判刑5個月，緩刑3年。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名楊姓清潔工因清潔完地板後未確實擦乾、置放警告標語，導致不知情的男童跑步經過時不慎跌倒，造成腦部嚴重出血死亡，男童家長痛失愛子，悲憤難忍，堅持對清潔工提告。法官考量，楊姓清潔工並無前科，也與家長達成和解，依過失致死罪，判處楊姓清潔工有期徒刑5月。緩刑3年。

楊女在新竹某知名私校擔任清潔工一職，她於2018年9月間在校內餐廳垃圾桶旁清潔地板後，未確實擦乾或置放警告標語隨即離開，導致11歲的吳姓男童跑跑跳跳經過該處時不慎滑倒，男童頭部後腦勺猛力撞擊地板，造成嚴重頭部外傷合併顱內出血，經送醫後仍不治身亡。

楊姓清潔工坦承犯行。據悉，男童家長驟失愛兒，萬分痛苦，期間一度拒絕和解，堅持要替兒子討回公道，後才鬆口願意與對方達成賠償和解。

法官調查，楊女已與清潔公司及校方針對男童跌倒意外達成和解並依約賠償，考量楊女並無前科，因一時不慎造成犯罪，犯後也坦承犯行，態度良好，具有悔意，法官審酌，楊女經本案應該會有所警惕，無再犯之虞，因此依過失致死罪，判處楊姓清潔工有期徒刑5月。緩刑3年。

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