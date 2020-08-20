　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貴族小學男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾判刑5個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廁所、拖地、地板、濕滑。（示意圖／記者陳凱力翻攝）
▲楊姓清潔工因未確實擦乾地面，造成男童經過滑倒不治，賠償和解後被判刑5個月，緩刑3年。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名楊姓清潔工因清潔完地板後未確實擦乾、置放警告標語，導致不知情的男童跑步經過時不慎跌倒，造成腦部嚴重出血死亡，男童家長痛失愛子，悲憤難忍，堅持對清潔工提告。法官考量，楊姓清潔工並無前科，也與家長達成和解，依過失致死罪，判處楊姓清潔工有期徒刑5月。緩刑3年。

楊女在新竹某知名私校擔任清潔工一職，她於2018年9月間在校內餐廳垃圾桶旁清潔地板後，未確實擦乾或置放警告標語隨即離開，導致11歲的吳姓男童跑跑跳跳經過該處時不慎滑倒，男童頭部後腦勺猛力撞擊地板，造成嚴重頭部外傷合併顱內出血，經送醫後仍不治身亡。

楊姓清潔工坦承犯行。據悉，男童家長驟失愛兒，萬分痛苦，期間一度拒絕和解，堅持要替兒子討回公道，後才鬆口願意與對方達成賠償和解。

法官調查，楊女已與清潔公司及校方針對男童跌倒意外達成和解並依約賠償，考量楊女並無前科，因一時不慎造成犯罪，犯後也坦承犯行，態度良好，具有悔意，法官審酌，楊女經本案應該會有所警惕，無再犯之虞，因此依過失致死罪，判處楊姓清潔工有期徒刑5月。緩刑3年。

解決肌膚所有疑難雜症 一瓶搞定「理膚寶水B5全面修護霜」限時特價開搶

►影／合康藥局遭查扣4萬片問題口罩　營運長試圖滅證串供…遭羈押禁見

►單店每月淨利2、30萬竟付不出員工薪水　竹北知名燒臘連鎖店倒閉

►影／精神科醫師戀上護理長　他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
中職／吳德威辭去味全龍領隊　原因曝光
請出小英總統「降靈」信徒膜拜！他自稱「聖皇新天公」...超謎
快訊／剁母頭無罪開釋再逆轉！　孽子先關55天
快訊／「巴威」颱風最快周六生成　未來路徑出爐
西門町隨機砍人原因曝！　男吸毒精神恍惚拿菜刀亂晃
工商界籲加碼紓困4.0「再發5000元三倍券」！政院正面回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

只有他死我才能解脫！妻顧病夫30多年　她「鐵鎚砸頭13下奪命」獲輕判

愛上人妻…看辣腿「望梅止渴」！焦慮問：接受5分鐘男人嗎　人夫目睹擁吻崩潰

快訊／37刀剁斬母頭無罪開釋再逆轉！孽子另涉傷害罪「先回籠關55天」

請出小英總統「降靈」信徒膜拜！他自稱「聖皇新天公」...超謎照曝光

貴族小學男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾判刑5個月

值勤留守營區！桃園2上尉「悶壞了」　深夜偷溜到夜店狂歡…下場出爐

影／持刀劃傷貨車司機「當蜘蛛人攀14樓外牆」　通緝男犯案原因曝光！

詐騙車手開庭後…法院停車場秒被詐團擄走！南投警「狂追40km」抵台中救肉票

排口罩自製號碼牌被拆穿　北市男怒抽「鐵鍊狂甩＋樟腦油直噴」...4壯士壓制

37刀弒母判無罪！高大成研判「恨意達巔峰」：砍頭至少要30mins不可能無感

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

囂張小法鬥連續奶音狂嗆把拔！父同款「憤怒跳」教訓：哩賣岔

只有他死我才能解脫！妻顧病夫30多年　她「鐵鎚砸頭13下奪命」獲輕判

愛上人妻…看辣腿「望梅止渴」！焦慮問：接受5分鐘男人嗎　人夫目睹擁吻崩潰

快訊／37刀剁斬母頭無罪開釋再逆轉！孽子另涉傷害罪「先回籠關55天」

請出小英總統「降靈」信徒膜拜！他自稱「聖皇新天公」...超謎照曝光

貴族小學男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾判刑5個月

值勤留守營區！桃園2上尉「悶壞了」　深夜偷溜到夜店狂歡…下場出爐

影／持刀劃傷貨車司機「當蜘蛛人攀14樓外牆」　通緝男犯案原因曝光！

詐騙車手開庭後…法院停車場秒被詐團擄走！南投警「狂追40km」抵台中救肉票

排口罩自製號碼牌被拆穿　北市男怒抽「鐵鍊狂甩＋樟腦油直噴」...4壯士壓制

37刀弒母判無罪！高大成研判「恨意達巔峰」：砍頭至少要30mins不可能無感

温貞菱變身温温姐姐　號召一同加入偏鄉孩童認養人

綠軍主帥酸「恩比德到處假摔」　巴克利怒批七六人「荒謬表現」可恥

阿金踩上流理臺當媽面偷食物　被罵皺眉好委屈乖乖放下

中職／吳德威辭去味全龍領隊　身體狀況是主因

侯友宜獲智慧城市卓越貢獻獎：2030的新北會變得更不一樣

只有他死我才能解脫！妻顧病夫30多年　她「鐵鎚砸頭13下奪命」獲輕判

沈政男／彰化衛生局違法　但陳時中不敢辦

黃國昌爆料：康友前董座黃文烈有「萬那杜國籍」　永遠跟台灣再見了！

COACH恐龍變壞了！今年秋天用叛逆「塗鴉」致敬已故藝術家

【奧斯塔羅】你適合的感情模式是什麼？

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

G奶網紅慘遭鄧佳華性騷　淚訴「把我當笑話」

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

開車吵架自撞　1家4口妻死3歲女命危

桃園弒母丟頭顱案無罪理由

男修車一半…慘遭輾壓頭不治

花防部士兵救援畫面曝　迷彩衣一脫驚見蜂窩血彈痕

即／砍完人！西門町男躲追查　蜘蛛人式爬大樓水管

即／逆子「殺母剁頭」責付衛生局帶回！步出高院說謝謝

溪湖轎車自撞瞬間曝　車身騰空濺火花

健身工廠求償3300萬　館長開直播找證人

更多熱門

相關新聞

苗栗婦洗澡滑倒站不起來　鄰居聽哀號聲報警

苗栗婦洗澡滑倒站不起來　鄰居聽哀號聲報警

苗栗縣三義鄉1名84歲的詹姓老婦，18日下午獨自在家洗澡時，因地面濕滑不慎摔倒在地，老婦無法站立只好大聲哀嚎，隔壁鄰居聽聞哀號聲趕緊報警求援；警消恐延誤就醫時間，立即破門搶救，所幸老婦送醫後已無大礙。

小猴拿完食物就跑　下秒卻綜藝摔

小猴拿完食物就跑　下秒卻綜藝摔

婦摔倒怪鞋滑　二審判鞋商免賠

婦摔倒怪鞋滑　二審判鞋商免賠

婦登加里山滑倒　警消2小時抬下山

婦登加里山滑倒　警消2小時抬下山

上班慘滑倒！她胯下被「9cm詭異物」刺穿　忍一週…醫拉出看傻了

上班慘滑倒！她胯下被「9cm詭異物」刺穿　忍一週…醫拉出看傻了

關鍵字：

滑倒貴族小學拖地

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面