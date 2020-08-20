快訊／驚世孽子二審無罪就正常了！責付衛生局帶回　他步出高院說謝謝

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

桃園市中壢2018年10月爆發「殺母剁頭血案」，33歲的凶嫌梁男因吸食毒品後失控，朝著母親卓婦狠砍，還剁下其頭顱丟下中庭，鄰居目睹嚇得報警。梁男事後遭檢警依法起訴，一審重判無期，但二審判決出現逆轉，高院認為梁男當時因吸毒而喪失辨識能力，因此依刑法改判無罪，並責付桃園市衛生局，法警也當庭連絡衛生局人員將梁嫌帶回。稍早下午3時許，衛生局人員抵達高院接人，梁嫌面對大批媒體陣仗，還小聲地說了句「謝謝」。

▲梁男走出高院時，面對記者提問「有後悔嗎？」不發一語。（圖／記者吳銘峯攝）

檢警調查，33歲的梁姓男子當天吸食安非他命、卡西酮類毒品後情緒失控，竟持菜刀朝母親狂砍37刀，並對著頸部揮下「斬首」，隨後還將血頭顱從12樓住處往社區丟下；鄰居當時在1樓遛狗，目睹一顆頭顱從天而降、掉在地面滾動，嚇得急忙報案。事後王男遭警方逮捕，並依「家暴殺害直系血親尊親屬罪」起訴，一審重判無期徒刑；但二審卻出現逆轉，高院認為梁男當時因吸毒完全喪失行為辨識能力，因此依刑法規定改判無罪，並責付桃園市衛生局帶回，結果出爐後引起外界一片譁然。

在判決結果出爐後，法警當庭依指示聯繫衛生局人員，稍早下午3時許，衛生局也派員到高院接人，後續將進行專業醫療評估，再做妥善處置；梁嫌在法警的戒護下走出高院，面對現場大批媒體提問「有後悔嗎？」不發一語，僅在最後上車時小小聲地說了一句「謝謝」。

・零負評、被暱稱為萬用霜

▼梁男在上車前小聲吐了一句「謝謝」。（圖／記者吳銘峯攝）