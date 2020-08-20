美首位「第二先生」將誕生！他自爆對妻第一印象「天啊好辣」　甘當綠葉力挺

▲民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫艾霍夫（Douglas Emhoff）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris），除了是史上首位接受主要政黨提名的非裔、印度裔女性候選人外，她的丈夫艾霍夫也將有機會成為美國第一位「第二先生」。事實上，他們倆個是朋友介紹認識，而艾霍夫對賀錦麗的第一印象竟是，「我的天啊，她好辣。」

艾霍夫（Douglas Emhoff）是洛杉磯一名娛樂產業律師，在妻子賀錦麗投入選戰期間一直陪伴在側，不論是巡迴各地造勢、在推特發文力挺妻子，或是衝上台拉走打斷妻子演講的觀眾，艾霍夫全心全意支持賀錦麗的形象就早已擄獲許多選民的心。

▲艾霍夫完全力挺賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）



艾霍夫是透過客戶介紹而認識賀錦麗，他回憶當時對於這位加州的檢察總長的第一印象，居然是「我的天啊，她好辣。」接著就在第一次約會後直接投出直球，把之後可以約會的時間全部寫下來寄給賀錦麗，並表示，「我太老了，玩不動遊戲或是躲躲藏藏，我是真的很喜歡妳。」結果兩個人約會半年後就決定結婚了。

事實上，現年55歲的艾霍夫曾有過一段婚姻，育有兩名成年子女，與前妻離婚後，雙方也保持和諧關係，甚至被友人稱讚是「和平離婚的模範」，甚至還曾邀請前妻和賀錦麗一起度過感恩節。艾霍夫在2014年再婚後，孩子們都稱賀錦麗為「媽馬拉」（Momala），在19日的民主黨全代會上，其中一名孩子更錄影力挺繼母。

▲賀錦麗的姪女、繼女、妹妹錄影力挺。



艾霍夫在社群上面的活耀程度也不輸給賀錦麗，他常常在推特上貼出與妻子的照片，而他的一大票粉絲也有專屬名稱「KHive」。艾霍夫心甘情願當賀錦麗身旁最堅強的綠葉，讓民眾將一切的焦點擺在妻子身上，「我試圖做好我的法律工作、應付好客戶，而她則要試著拯救世界。」

One year ago today: me, ⁦@KamalaHarris⁩ and The Jacket at SF Pride. pic.twitter.com/Zk6jMkHIga — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) June 30, 2020

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