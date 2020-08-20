承認以色列的獎勵？川普急售F-35給阿聯　恐打破中東軍事平衡

▲美國F-35戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國才剛促成以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化，知情官員就透露，川普政府加快腳步想出售阿聯F-35戰機與無人機。但預料這筆軍售恐遭以色列反對，美國國會應也不會放行。

「紐約時報」指出，儘管美國國家安全會議有人對軍售完成前便將最先進裝備的細節透露給外國有擔憂，但政府官員最近幾週已向阿聯軍方做過F-35機密簡報。

美國總統川普上週才宣布以色列與阿聯將關係正常化，使阿聯成為第3個承認以色列的阿拉伯國家，以色列則延後兼併約旦河西岸。美方官員表示，出售F-35戰機不是給阿聯外交突破的獎勵，但不諱言與長遠外交有關聯；阿聯爭取購買F-35多年，先前一直被美國擱置。

出售F-35給阿聯可能打破中東軍事平衡，已擁有F-35的以色列也很可能會強烈反對，以色列軍方已表明，這筆軍售會削弱以色列在中東的主宰優勢。

紐時認為，若以色列政府反對出售F-35給阿聯，美國國會可能也不大會買單。此外，即便川普政府宣布會出售，整個作業也要費時6到8年，且很可能被日後的執政團隊取消。

代表民主黨角逐今年白宮寶座的前副總統拜登（Joe Biden）及許多高級外交政策顧問，都對軍售波斯灣阿拉伯國家有所質疑，因為沙烏地阿拉伯帶領的聯軍在葉門內戰被控殺害不少平民。

紐時指出，推動出售F-35給阿聯的是川普女婿庫許納（Jared Kushner），負責幫川普推動中東和平的庫許納也是這次促成以色列與阿聯關係正常化的要角；其他參與推動軍售者還有曾派駐阿布達比的武官柯利亞（Miguel Correa），他目前在國安會負責中東事務。

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