宜蘭童玩星光樂園　夢幻打卡　粉紅踩街　邀有情人共渡浪漫還有小禮物

▲▼免費入園的宜蘭童玩星光樂園，邀有情人共渡浪漫七夕。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

正在冬山河親水公園舉行的「2020宜蘭童玩星光樂園」，園區夜間閃閃發亮的「星光裝置藝術」，打造夢幻打卡場景，為迎接七夕情人節，除了原有燈飾區之外，特別設置「心心相印」燈飾區，裝上浪漫造型燈，在8/25情人節當天，現場加碼提供象徵愛情的拍照手版，打卡上傳合照贈送小禮物，邀請天下有情人到星光樂園共渡七夕情人節。

「宜蘭童玩星光樂園」透過光環境與裝置藝術，規畫「織夢仙境」、「星彩森林」、「心夢樂園」、「風車彩道」等不同燈飾區，打造童話般浪漫景觀樂園，每晚上6至9點亮燈，開園以來吸引許多遊客拍照打卡上傳夢幻美照。

七夕情人節到來，園區紅磚廣場增設「心心相印」燈飾區，裝上心型、LOVE等應景霓虹燈，同時提供戀人絮語手拿板讓遊客拍照，當天晚上在燈區拍照打卡，並於「宜蘭國際童玩節粉絲專頁」按讚，即可至服務台隨機換取香氛玫瑰花或金莎巧克力玫瑰花，共1000支送完為止。

夜間星光遊藝踩街，遊客只要身穿粉紅色衣著，就有機會可以加入森巴遊藝隊伍一起參與踩街，蘭陽森巴舞團的舞者們也將背上白色翅膀，手拿愛心弓箭化身愛神「邱比特」，讓歡樂踩街增添濃情蜜意。歡迎情侶、夫妻、親子等天下有情人，到童玩星光樂園過浪漫七夕情人節。

園區「星空舞台」8/21-8/27晚上安排團隊精彩演出，其中21至23日亮點團隊「尋人啟示人聲樂團」，樂團成立於2014年，曾獲多項國際阿卡貝拉大賽冠軍，2016年更奪下美國國際阿卡貝拉大賽冠軍，被台灣媒體譽為「台版歌喉讚」。「尋人啟事」擅長將膾炙人口的歌曲改編成純人聲演唱，並創作發表自己的歌曲，甚至加入舞蹈動作，讓演出更加多元和豐富，以「人聲」為核心，向外擴展音樂的各種可能性。

此外，24日安排由一群宜蘭愛跳舞年輕人組成的「愛舞民族舞團」表演，展現青春夢想及一顆愛舞的心；25日「蘭陽鼓擊‧鼓集」以世界手鼓為主軸，團員們藉由節奏律動搭配肢體，融合不同類型音樂，讓演出呈現新觸動；26日「Sirens人聲樂團」運用阿卡貝拉純人聲音樂，演唱不同曲風的歌曲並編排舞蹈，完整呈現舞台效果；27日「紫園戲劇坊」為保存宜蘭客家文化而設立，演出涵蓋客家戲及四平戲。（詳細資料請上活動官網https://www.yicfff.tw/查詢）

「宜蘭童玩星光樂園」將在8/30日閉幕，園區天天都有精彩演出節目，浪漫燈飾不論七夕情人節或是平常日，都適合情侶或是全家大小賞燈拍照，請把握最後一個多星期的機會，創造仲夏夜美好回憶！

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