政府機關接連遭駭手法曝　調查局鎖定2大陸駭客組織透過供應鏈攻擊

▲調查局鎖定2個大陸駭客組織專門透過資訊服務廠商駭進政府機關網站竊取資料。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

調查局近來偵辦數起政府機關遭駭案件，發現大陸駭客組織Blacktech與Taidoor，長期攻擊資訊服務供應商當成跳板，駭入政府機關，試圖竊取台灣機敏資料及民眾個資，建議各政府單位與企業組織注意可疑的網駭活動，並建議委外系統維護不提供遠端操作，或使用多因子認證方式，降低被駭風險。

▲大陸駭客組織對我國資訊供應鏈發動攻擊說明。（圖／調查局提供）

調查發現，政府機關為求便利，常提供遠端連線桌面、VPN 登入等機制，提供委外資訊服務廠商進行遠端操作與維運，但因國內廠商大多缺乏資安意識及吝於投入資安防護設備，亦未配置資安維運人員，形成資安破口。

▲大陸駭客組織對我國資訊供應鏈發動攻擊說明。（圖／調查局提供）

以主要活動於東南亞地區的Blacktech駭客組織為例，會先鎖定國內存在尚未修補的CVE 漏洞的網路路由器設備，取得該路由器控制權作為惡意程式中繼站，再從另一途徑攻擊資訊服務供應商或政府機關對外網站，以破解員工VPN 帳號密碼及釣魚郵件滲透後，利用模組化惡意程式Waterbear，把竊取的資訊傳送出去，或者安裝SoftEtherVPN等程式，向其他單位進行攻擊竊資。

▲調查局提供已知的惡意DN及IP位置供國內機關自我檢查。（圖／調查局提供）

除了Blacktech，調查局也從受害廠商資料中，發現另一中共支持的駭客組織Taidoor 的駭侵活動足跡，顯見2個駭客組織正透過供應鏈攻擊我政府機關，值得社會大眾注意，為降低被駭風險，調查局提供惡意DN及IP位置供國內機關自我檢查並加以封鎖。

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