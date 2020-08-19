康友-KY董座涉掏空7億疑逃新加坡　帳房遭緊急約談「聲押禁見」

▲黃文烈的陳姓帳房(右)在律師陪同下，被調查局人員移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

康友-KY董事長黃文烈涉嫌掏空公司7億元後神隱，檢調前天搜索約談2名簽證會計師，並將1名股票盤商聲押獲准，由於黃文烈疑似已潛逃新加坡，專案小組為免事證遭滅跡，今天展開第2波搜索，約談黃文烈的陳姓帳房，台北地檢署檢察官晚間訊問後，依違反《證交法》罪嫌重大，有勾串之虞等理由，向法院聲請將陳羈押禁見。

康友-KY日前發布重訊，董事長黃文烈於8月初失聯，公司高層也相繼辭任，一度站上陞技股王的公司傳出遭掏空疑雲，檢調追查發現，康友百分之百投資的大陸孫公司六安華源，早在2018年間已營運困難，但康友財報沒有如實揭露，甚至造假營收。

▲股票盤商黃耀弘已因康友案遭法院裁定收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官17日指揮調查局北機站，搜索約談簽證會計師施景彬、江明南，以及股票盤商黃耀弘後，依《證交法》諭令施、江各30萬元交保，黃耀弘則聲押禁見獲法官裁准。

專案人員進一步追查，懷疑黃文烈已逃亡新加坡，在台相關財務都交由極為信任的陳姓帳房處理，因此在19日，針對陳的住處等地展開搜索，晚間陳由律師陪同被移送北檢，經檢察官訊問後，因犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，遭聲請羈押禁見。

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