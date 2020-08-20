iPad Air 4 傳於明年3月推出　搭載A14處理器！　iPad Pro 可望與 iPhone 12 一同發布

▲iPad Air 4 傳於明年3月推出。（示意圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果將於明年3月推出搭載A14處理器的 iPad Air 4 ，與先前傳出蘋果將讓 ‌iPad‌ Air 4 在設計和功能上與 iPad Pro 更接近的消息相符。

據外媒報導，‌iPad‌ Air 4 的背面帶有一個智慧連接器，以支援新的巧控鍵盤，並配備四個立體揚聲器，接口則從Lightning改為USB-C。

報導指出，‌iPad‌ Air 4 配備11吋Retina顯示器，並有 128GB／256GB／512GB 的儲存容量選項，天風國際分析師郭明錤預估，iPad Air 4 螢幕尺寸實際上可能是10.8吋。但無論是10.8吋或11吋，iPad‌ Air 4 應該都具備更大的營幕尺寸和螢幕佔比。

iPad‌ Air 介於高端 iPad Pro‌ 和入門款 ‌iPad 之間，但新產品的價格據傳649美元起跳，比目前的 ‌iPad‌ Air 3 高出150美元（約新台幣4,410元）。

值得關注的是，傳言新款 iPad Pro 將具備 micro LED 技術，預計最快今年秋天與 iPhone 12 系列一起發布。

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