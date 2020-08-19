新北小內閣異動　「都更功臣」城鄉局長黃一平請辭獲准

▲新北市城鄉局長黃一平請辭獲准。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

新北市政府19日宣布新一波人事更動，新北市「都更三箭」政策的主要功臣城鄉發展局長黃一平因個人生涯規劃請辭獲准，局長職務由城鄉發展局副局長黃國峰接任，同時發布新莊、新店等5區公所區長調整。據指出，黃一平將回到一民間企業上班。

黃一平曾擔任高公局拓建工程處副處長、台北市都發局主祕、台北市新工處長、台北市工務局副局長、台船環海風電公司籌備辦公室主任，2018年被新任市長侯友宜延攬加入小內閣。

黃一平是侯友宜「都更三箭」政策的重要功臣，除了成立都市更新推動辦公室，7月時推出「新北市住宅及都市更新中心設置自治條例」，讓新北市危老建築、海砂屋快速拆除，杜絕釘子戶，此外，其任內完成塭仔圳重畫計畫、五股垃圾山整頓計畫。

人事處表示，市府為應業務需要及人員職務歷練，經侯友宜召集人事評審小組以公正、公平方式評審後，於同日發布含新莊區公所等5個區公所之區長調整。

新店區公所區長林煌源調任新莊區公所區長，新莊區公所區長朱思戎調任新店區公所區長，三芝區公所區長林慶豐調任泰山區公所區長，民政局科長陳炳仲調任八里區公所區長，人事命令均於24日生效。