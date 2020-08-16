新北市評選41大特色商品鶯歌瓷、豆腐麻糬入列　侯友宜：歡迎搶購

▲侯友宜出席「2020新北特色商品頒獎典禮」。（圖／新北市政府）

記者楊蕓／新北報導

新北市政府16日舉辦「2020新北特色商品」頒獎典禮，共選出41件特色商品，新北市長侯友宜表示，受新冠肺炎影響，許多商品買氣低迷，未來獲獎商品將在外送平台、超商等虛、實體通路上架，盼帶動新北經濟、促進商機。

「2020新北特色商品」歷經二個月的徵件及初選作業，16日舉辦頒獎典禮，侯友宜親自頒獎表揚獲選的41大新北特色商品廠商。現場80家入圍業者中，有亞尼克、小斯美與海邊走走等排隊人氣名店，還有已經連續兩屆獲獎阮的肉干與石碇許家手工麵線，以及歷屆總統送邦交國應該陶瓷等，共創400萬商機。

侯友宜致詞時表示，今年受疫情影響，原本估計報名人數會減少，結果卻有多達211家業者、316件商品踴躍報名，經過評審嚴格評比後得獎的特色商品將在超商、電商等銷售通路上架，協助業者搶先在銷售市場取得優勢，活絡新北經濟。

侯友宜表示，今年徵選活動分成「美味好禮」、「生活好物」、「風味美食」與「生鮮雜貨」四大類，為貼近新北在地特色商品，今年徵選活動評比方式先由專業評審團實地了解商品，再透過媒體朋友、網紅推薦評比，經過70%專業評審與30%媒體評比分數加乘，共同推選出41件新北特色商品，絕對符合在地化、產地特色化，歡迎民眾來搶購。

新北市經發局指出，今年度評選出的41大新北特色商品都相當具有特色，如「美味好禮」組的寶桂的店經歷半年研發的「豆腐麻糬」，給予豆腐新的面貌與新的生命；「生活好物」組的台華陶瓷有限公司「藏・品茶 茶倉系列」，以全瓷化瓷器結合氣密式鋁合金瓶蓋，是收藏茶葉安全健康的好容器，也代表著新北市地方產業特色；「風味美食」組的依柏亞國際有限公司以獨特醬料與私藏的製作手法，搭配上成熟放山土雞與精純的火侯，製作出鮮嫩多汁「大嬸婆掛爐黃金甘蔗雞」；「生鮮雜貨」組的蜂樺蜂蜜專賣店因應氣候變化，生產出不同季節的「熟成蜜（小雪春分穀雨小滿）」讓民眾可以品嘗到不同口感、香氣、酸度的蜂蜜，除此之外，還有眾多獲獎商品皆各具特色，是送禮自用的最佳選澤。