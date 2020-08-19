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新北興建「八里觀光纜車」　淡江大橋跨年煙火打造「雪梨意象」

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▲▼淡江大橋。（圖／公路總局提供）

▲淡江大橋。（圖／公路總局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府觀光旅遊局19在市政會議發表「2030新北旅遊圈」，觀光發展願景從「線」進程到「面」。新北市長侯友宜給予肯定，當場責成交通局、工務局、經發局等相關單位共同合作，加速計畫的實踐，帶動新北觀光發展、青年返鄉、傳統文化保存等。此外，淡江大橋將於2024年通車，屆時結合八里纜車興建、八里河岸公園、十三行博物館，規劃淡江大橋跨年倒數煙火秀，打造「雪梨大橋」意象，活化地方經濟。

侯友宜表示，從原有的微笑山線、接上稱「三牡猴」的三貂嶺、牡丹、猴硐新亮點，加上青春山海線，再延伸到八里觀光纜車計畫，發展新北旅遊圈，提供以人為本、低碳運具、深度旅遊、以及鼓勵民宿，打造一日以上的多日遊程，希望改變大家新的旅遊模式，讓大家愛上自己的傳統、風土民情及山海景色。
 
新北市政府觀光旅遊局過去2年，推動了包括中角灣衝浪基地在內的青春山海線、淡蘭古道、微笑山線，現在疫情期間，這些戶外活動地點、郊外步道和休閒農場，已成了大家的假日首選! 接下來，新北市政府將朝向「2030新北旅遊圈」來努力，要把這些新景點、新路線串連成一個面，可以給民眾一個更好、也更清新的選擇。

「2030新北旅遊圈」計畫：
 
儘快完成「猴硐牡丹雙百年環線整合計畫」
目前新北市政府正積極進行三貂嶺自行車隧道工程，而猴硐瑞三選煤場的整建工程也預定2022年完成主體並且對外開放，讓民眾實地體驗北台灣過去的礦業文化。市長侯友宜表示，新北市有山有水、交通便利、人文薈萃，包括淡蘭古道和百年鐵道，三貂嶺、猴硐、牡丹，具有豐富的歷史資產，是一個結合了時間和空間的旅遊環境，可以吸引年輕人回鄉經營和結合社區開闢山林小徑，發展區域新亮點。
 
串連「微笑山線」，推動「新北山徑大縱走」
從土樹三鶯，一路到瑞平雙貢。市長侯友宜指示，步道修復盡量以不破壞山林生態的手作工法為主，同時沿線路標清楚，步道維護乾淨，方便民眾親近，同時，希望我們的學生，多多去體驗新北的山林之美，培養生態環保的素養。觀旅局正規劃「新北大縱走」，從新北的南方山區一路走到北方的海邊，作為人生的自我挑戰。
 
八里纜車案、九份台車興建，配合重要節慶活動
淡江大橋預計2024年通車、淡海輕軌藍海線、八里輕軌也都已經進行中，侯友宜指示，在不破壞原有自然生態環境原則下，市府歡迎業者來參與興建「八里纜車」，結合淡江大橋、八里河岸公園、十三行博物館是一個很好的旅遊帶，也期待未來纜車興建，配合重要節慶活動，打造成特色活動。
 
鶯歌、三峽歡迎年輕人返鄉，鼓勵在地民宿
侯友宜表示，鼓勵年輕人返鄉，自己的家鄉自己做，民宿是可以考慮的方式之一，讓遊客有地方可以留下來，也讓老屋、或是老街，因為導入不一樣的年輕思維，重現生機，也能暫時解決遊客，在當地的住宿問題，結合社區在地體驗和導覽，讓旅遊發揮最大的附加價值。

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