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打造公園模型、設計Running man　新北市把課表變好玩！推1200校訂課程

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▲▼ 新北市把課表變好玩！推1200校訂課程 。（圖／新北市教育局提供）

▲青山國中小走讀家鄉。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市教育局推動課程計畫三階段養成方案，輔導所轄100所公私立國中今年發展出1,200門校訂課程，教育局指出，透過專家學者個別指導各校，用最嚴謹的態度規劃生動有趣的跨領域特色課程，其中青山國中小學生成功設計出公園預定地的藍圖及模型，讓學習活起來。

教育局長張明文表示，新課綱上路後，學校可設計每週3至6節的校訂課程，以素養學習為導向，以學校特色為主要內容，規劃統整性主題課程、專題探究、自主學習等。新北市為了引導學校掌握課綱精神，讓學校無痛且有效率地建構校訂課程，從去年起就推動課程計畫三階段養成方案，邀請國家教育研究院主任洪詠善等18位專家學者組成審閱團，並辦理10場次協作工作坊，用個別對話診療方式，輔導各校結合學生需求及地區特性，發展出1,200門各具特色的跨領域校訂課程。　

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▲▼ 新北市把課表變好玩！推1200校訂課程 。（圖／新北市教育局提供）

▲欽賢國中Running student 讓學生動起來。（圖／新北市教育局提供）

教育局指出，青山國中小設計「走讀家鄉水返腳」課程，結合綜合、社會、自然科學及科技領域，透過體驗無障礙設施，陶冶同理心，老師並帶著學生踏查公園預定基地，製做生態紀錄，訪談社區大大小小人物，了解在地居民需求，成功設計出公園藍圖，並打造模型，甚至到新北市新工處分享並發表。

學生蘇沐瑤說，「從沒想到自己在課堂上對汐止當地公園議題的想法跟意見，可以從紙上的設計稿變成實體模型，更沒想到能進到新北市新工處，發表自己的想法，這是一次非常難得的經驗與挑戰。」

▲▼ 新北市把課表變好玩！推1200校訂課程 。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市推動課程計畫三階段養成方案，輔導所轄100所公私立國中今年發展出1,200門校訂課程。（圖／新北市教育局提供）

欽賢國中的老師，知道在九份長大的學生們非常活潑好動，特別跨社會、數學及綜合三大領域，設計了「Running Student」課程，讓學生「跑起來」，以童軍的「定向越野」為課程主軸，分組後藉由破冰活動、數學遊戲解題培養團隊默契，再讓學生運用地理、數學的知識設計校園地圖與定向越野路線，最後讓學生實際進行競賽，過程中穿插解謎及闖關活動，激發學生潛能。

新泰國中則以論語為主軸，緊扣學校真、善、美願景，以互動式的「生活講座」，藉由家庭生活談孝順、團體生活學禮儀，再讓學生運用生活觀察及時事探討完成學習單。

▲▼ 新北市把課表變好玩！推1200校訂課程 。（圖／新北市教育局提供）

▲▼青山國中小同學熱烈討論、青山國中小學生設計公園遊具說明。（圖／新北市教育局提供）

▲▼ 新北市把課表變好玩！推1200校訂課程 。（圖／新北市教育局提供）

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