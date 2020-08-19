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「我每一期都買！」　新北女上班族中15億嚇哭：沒有想要離職

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今南投縣竹山鎮「大運發商行」中獎人已完成領獎，為新北市30多歲的未婚上班族。（組圖：日網tbs、本刊資料照）

圖文／鏡週刊

威力彩開出史上最高投彩31.2億，由兩注均分，一位為北市大安區，另一位頭彩得主是南投縣，台彩17日表示，南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎，為年約30多歲的未婚女性，且中獎後未告訴任何人。

台彩表示，該中獎人為新北市人，年約30多歲未婚女性，與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜之際，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，順道排隊買了2注電腦選號的威力彩，其中一注中得投獎；對於投彩獎金規劃，女子表示將捐出1,000萬元做公益，並包給投注站60萬紅包。

台彩轉述，該中獎女子任職某私人企業，目前仍在職中，且無打算離職，自述經常買彩券，威力彩與大樂透則是每期都買，認為有買有希望「買一個夢想」，每次約購買200元。

請繼續往下閱讀...

另外，該中獎人過去也曾在刮刮樂中刮中2萬元，這次高額頭獎是回家對中，起初對「對中」所有號碼感到驚訝，且嚇到頭皮發麻、激動得哭了出來，當天晚上失眠睡不著覺，領獎前一晚也睡不著，一度懷疑是不是一場夢，但據她表示中獎後沒有告訴任何人。至於，引起關注的另一注開在台北市大安區的中獎人，目前為止尚未出面領獎。


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