▲2次延期確定演出！《孽子》2020舞台劇9月巡迴，重演增加龍子阿鳳「空中共舞」。（圖／許培鴻攝影）

記者林育綾／台北報導

文學大師白先勇經典長篇小說《孽子》發表至今滿40周年，被視為現代華人同志文學先鋒，曾也被改編成電影、電視劇、舞台劇，如今由國家兩廳院授權，2020年重返舞台劇，先前受到疫情影響一再延期，如今確定9月起將於高雄、台中、台北巡迴演出！

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▲《孽子》如今由國家兩廳院授權，2020年重返舞台劇。（圖／許培鴻攝影）



2014年《孽子》曾被改編成同名舞台劇，由國家兩廳院主辦，在TIFA台灣國際藝術節首演，由白先勇、施如芳編劇，曹瑞原導演、吳素君舞蹈編導，觀眾迴響激動熱烈，8場演出逾萬張票券全數售罄，不少觀眾二刷、三刷反覆回味。

而首演之後許多觀眾再三詢問重演計畫，但《孽子》製作規格龐大，重製難度甚高，原著及藝術總監白先勇心繫於此多方奔走，幸獲和碩董事長童子賢先生大力支持參與，是該劇得以於2020劇場重返的關鍵。

《孽子》描述在禁忌猶深的1970年代，台灣同志族群被家國拒斥的邊緣處境。故事傳述同志戀人不悔的狂情烈愛，細訴孽子們對家的渴望，以及父子親情的悔罪與救贖。以人倫為主題，圍繞著親情、愛情、友情等議題，數十年來感動無數不同世代的讀者和觀眾。

不同於影視作品的寫實拍攝，舞台劇重「情」，除了「龍鳳血戀」的新公園傳奇之外，更著墨於父子親情的悔罪與救贖，凸顯了孽子們對「家」的渴望與追尋。舞台上更重現昔日同志聚集地「新公園（今二二八和平紀念公園）」的蓮花池為主要場景。

▲不同於影視作品的寫實拍攝，舞台劇重「情」。（圖／許培鴻攝影）

《孽子》主創及表演團隊乃囊括文學、劇場、舞蹈、影視、音樂等各領域菁英，跨界攜手創作。編劇為白先勇、施如芳；導演曹瑞原、舞蹈編導吳素君，加上王孟超的舞台、黃祖延的燈光、杜篤之的音效設計、姚君的服裝造型、王奕盛的影像，建構該劇多層次氛圍格局。此次還邀請曾執導台灣首齣BL搖滾音樂劇《新社員》而備受矚目的中生代劇場創作者黃緣文，擔任復排執行導演。

▲兼具陽光與憂鬱氣質的張耀仁飾演李青。（圖／許培鴻攝影）

演員陣容實力堅強，包括丁強、陸一龍、周孝安、張耀仁、張逸軍、徐灝翔、李劭婕、黃采儀、王振全、劉士民、李明哲、林子恆、郭耀仁、鄧名佑、廖原慶、林貫易等。除2014年的演出班底外，此次白先勇和曹瑞原導演更親自選角，讓《大餓》男主角、兼具陽光與憂鬱氣質的張耀仁飾演李青；還有近期在電視劇《國際橋牌社》中表現亮眼的周孝安飾演龍子；劇場潛力新星廖原慶（飾楊教頭）；以及舞者出身的新銳凱渥男模林貫易（飾小玉）。

▲近期在電視劇《國際橋牌社》中表現亮眼的周孝安飾演龍子。（圖／許培鴻攝影）

此次重演，將增加龍子與阿鳳「空中共舞」橋段，首次參與舞台劇的周孝安特別苦練空中綢吊特技，與張逸軍將有一段唯美至令人屏息的雙人舞表演。流行樂界重量級作曲家陳小霞、作詞林夕及音樂總監張藝，也將用歌與樂勾勒恢弘激昂、抒情纏綿、憂憤悲戚的戲劇情感。

▲此次重演，將增加龍子與阿鳳「空中共舞」橋段。（圖／許培鴻攝影）

《孽子》2020年重返舞台劇，先前受到疫情影響2次延期，如今確定在9月演出，將分別於9月26日、27日高雄衛武營歌劇院，10月3日、4日台中國家歌劇院，10月16日至18日台北國家戲劇院巡迴演出。

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