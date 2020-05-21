亂刀砍死爸！伴屍3天再棄屍　「兩公約」沒死刑…新竹孽子獲無期徒刑　

▲胡志賢殺父棄屍，還在庭上大嗆律師、檢察官及法官。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市2019年6月間發生一起孽子殺父棄屍的人倫悲劇，39歲有家暴前科的胡姓男子與65歲的父親發生衝突，竟拿刀狠砍刺死父親，伴屍3天後再將遺體搬到後車廂，棄屍在溪洲橋下。胡雖向檢警坦承殺父，卻對細節避重就輕，檢察官認為他將父親砍多刀殺害後還讓屍體曝屍荒野，手段兇殘、泯滅良心，向法官具體求處死刑，新竹地院合議庭法官今日審理，對胡男判處無期徒刑，終身褫奪公權。

▲警方出動65名警力才成功將他逮捕，（圖／讀者提供）

據鄰居表示，胡男經常與老父發生爭執，事發前幾日還聽到兩父子發生爭吵，接著鄰居發現一連多天都不見胡父身影，直到6月3日見胡男在家門口搬運東西時，竟看到「有一隻人手」，鄰居懷疑胡父恐發生不測，才趕緊通報警方。

胡男有多起前科，多次進出牢獄，因毒品等案服刑2年，2019年1月底才出獄，鄰居說，他不是一第一次對父親動粗，過去也曾拿刀追著老父喊打喊殺，甚至有幾次還想引爆瓦斯。

警方到胡男家後果然發現門口有一灘血跡，沒想到胡剛從外面回來，一見警察馬上開車逃逸，警方立刻呼叫支援，出動65名警力才將他成功攔截，一打開後車廂，一陣刺鼻的屍臭傳來，不過胡志賢卻一言不發，警方只好再尋監視器追查胡志賢棄屍路線，之後在溪洲橋下發現發爛的胡父屍體。

胡在準備、審理庭訊時，態度非常囂張，當庭嗆法扶指派幫他辯護的律師「你賺我這麼多錢，還向法官說沒意見，你很行！」，連對合議庭法官、檢察官都暴粗口「靠腰」、「操你媽雞八毛」等三字經、五字經，態度狂妄至極。

胡雖坦承殺父棄屍，但對於這行為卻毫無悔意，他向法官表示，死者不是他爸爸，是殭屍，自己曾目睹他吃活人，所以自己是替天行道，讓死者的兄弟姐妹氣憤不已，差點捲起袖子要教訓他。胡雖向檢警坦承殺父，卻對細節避重就輕，檢察官認為他將父親砍多刀殺害後還讓屍體曝屍荒野，手段兇殘、泯滅良心，向法官具體求處死刑。

法官審酌，胡男經精神鑑定患有精神疾病，雖在犯案時仍有辨識能力，但依兩公約中「不得對精神障礙者科處死刑」，因此新竹地院合議庭法官今日審理結果，對胡男判處無期徒刑，終身褫奪公權。

▲胡志賢(右)殺死父親(左)後毫無悔意，還在法庭上大放厥詞，稱自己是替天行道。（圖／讀者提供）

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