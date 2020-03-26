遺憾！《孽子》舞台劇延期又取消　衛武營：疫情趨緩再重新安排



▲《孽子》同名舞台劇取消演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

文學大師白先勇經典長篇小說《孽子》同名舞台劇，原訂將於今年重返，首度登上衛武營國家藝術文化中心，然而受到疫情衝擊影響，從3月延期至4月底，如今又決定取消，衛武營表示將待疫情趨緩後，再重新安排與公告，不少觀眾也為此感嘆和遺憾，也有人理性表示「配合中央吧，非常時期。」

《孽子》同名舞台劇首演於2014年TIFA台灣國際藝術節，當時8場演出、共1萬2千多張票券全數售罄，而今年適逢小說發表40週年，由國家兩廳院授權重製，將由創作社劇團演出，舞台劇原先預計在3月21日、22日於衛武營首演，不過受到疫情衝擊，日前規劃延期至4月25日、26日，而今衛武營宣告節目將取消，待後續疫情趨緩，節目確認重新安排演出後再另行公告。

為確保觀眾權益，衛武營表示即日起至6月30日(二)止，售出票券可依購票金額辦理退費，更多退票資訊與相關說明，請至衛武營官網(www.npac-weiwuying.org)或洽(07)262-6666查詢。

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演出取消後讓不少觀眾也感到惋惜「不知道何時，才能正常進場」，但也有不少人理性表示「最好還是停止演出吧，這次疫情真的很可怕，保護藝術家，也保護觀眾。」「配合中央吧，非常時期。」





▲《孽子》2020經典重返節目取消。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）



根據中央流行疫情指揮中心25日宣布，公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦，而國表藝中心表示，為尊重指揮中心的專業考量與建議，三場館（國家兩廳院、台中歌劇院、衛武營）將對近期室內演出節目或活動，盡力與主辦單位或表演團隊溝通協調延期或取消；對於受影響而無法演出之單位，將依三場館於3/12公布之「防疫期間特別方案」來協助表演藝術團體，並且從優從寬認定與處理。

國表藝也提到，此次疫情影響表演藝術界十分巨大，造成莫大衝擊，國表藝中心三場館節目受影響而延期或取消者為數可觀，再加上參與人數限制之規定，仍能持續演出的節目將屈指可數。