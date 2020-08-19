好書交換規模縮水　郭信良議長籲書香城市再加油！

▲台南市因新冠肺炎影響，改由各區的圖書館常設好書交換書區，讓民眾非常失望。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市往年皆在暑假期間舉辦好書交換活動，是書友們期待的一年一度盛事；今年由於新冠肺炎影響，改由各區的圖書館常設好書交換書區，讓民眾非常失望，換書的意願也大幅下降，台南市議長郭信良19日表示，台南市向來以打造書香城市為願景，如今把好書交換活動變成例行公事，虛應了事，很不應該。

郭信良議長指出，除了中西區圖、麻豆區圖、蕭壠兒童圖書館及台南文化中心藝文沙龍之外，全市各公共圖書館統一自7月10日起常設好書交換書區。由於好書交換變成常設型態的活動，民眾拿書前來交換的數量不多，在選擇有限的情形下，自然引發不了民眾參與的意願。

雖然各區圖書館也奉命同步在7月25日到7月31日間舉辦「換好書抽好禮」活動，民眾在該段期間參與好書交換，可抽每日限量好禮，希望藉此提升民眾參與度。郭信良議長卻發現，有的圖書館公告每日好禮僅有20份，市圖的海報卻寫每日限量50份；而以安平圖書館為例，連過期雜誌都成為禮物之一，非常離譜。

郭信良議長希望市府能好好檢討，不要把行之有年、有口碑的好書交換活動當成每年的例行公事之一，而要去思考如何藉由這項活動更加帶動閱讀的風氣。台南市愛書、看書的民眾很多，不要讓市民的期待落空，更不要失去了台南書香城市的光彩。

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