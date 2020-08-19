快訊／台灣輸出病例再+1　寮國確認自台入境30歲男染疫

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，我國接獲寮國官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出1例自我國入境新冠肺炎陽性個案。

指揮中心指出，該名個案為寮國籍30多歲男性，今(2020)年2月15日來台，於北部就學，8月10日在台灣自費採檢，結果為陰性，8月11日出境至韓國等待轉機，8月12日入境寮國並進行採檢，8月13日檢驗結果為陽性。

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▲因應他國通報自台入境旅客檢出COVID-19陽性，指揮中心密切追蹤個案資訊並進行疫情調查。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心表示，個案在台期間及返國迄今無不適症狀，經初步調查，個案在台期間多在學校及周邊地區活動，校外活動範圍則以北部地區為主，截至目前已掌握接觸者共8人，包括校內接觸者及宿舍接觸者等，其中3人列為居家隔離對象(核酸檢驗結果均為陰性，血清抗體檢驗1人陰性、2人檢驗中)、5人列為自主健康管理對象；將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能接觸者。

另有關媒體報導越南、中國大陸上海各通報1例自台灣入境之確診個案，指揮中心已透過駐外單位取得越南個案身分資料，該名個案為越南籍40多歲男性移工，在台期間於北部工作，8月7日自台灣搭機至越南，於機場採檢結果為陰性，入境越南後進行集中檢疫，當地檢疫場所為３人一間且共餐，與個案同住之另２人分別為自美國及日本返國之越籍人士，2人皆於８月12日出現不適症狀，並後續確診，個案則於8月15日起出現喉嚨痛、發燒、腹痛症狀，17日再度採檢，並檢出陽性。針對該名越南個案，指揮中心及地方衛生單位已啟動國內疫情調查與接觸者匡列等防治工作。

至於上海個案，尚未取得陸方回覆，惟指揮中心目前已接獲該名個案在台友人主動聯繫，並初步掌握個案相關資訊，將進一步與陸方確認個案詳細資料後，進行國內之疫情調查、接觸者匡列等防治作為。

▲國內COVID-19病例維持486例，其中457例解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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