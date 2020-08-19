快訊／軍方駁回陳玉珍東沙考察團　2天前才行文作業不及

▲東沙。（資料照／地方中心翻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳玉珍20日安排4小時快閃東沙島考察，被質疑浪費公帑，甚至導致加強戰訓的官兵被趕下飛機禁休假。對此，由於陳玉珍18日才行文，國防部才展開作業，但20日就要前往，因作業不及最終駁回陳玉珍的東沙考察團。

軍方指出，國防部是於8月18日受理立委申請公文，但申請後僅有2日工作日，考量作業時間不及，無法如期完成審查作業及完備作業程序。

這兩天，為因應陳玉珍考察團的到訪，不少前線海巡官兵私下表示，近來對岸軍隊在南海周邊地區的軍事壓力不斷提高，包括從台灣馳援的陸戰隊弟兄，早就已經投入加強戰備，不少人還為此減少假期，配合部隊戰訓。

前線官兵表示，但大家加強戰訓之際，有立法委員安排到東沙考察，佔用了每週只有一班次的包機座位，近期就有近20位官兵被通知要拉下班機，其中有不少人是先前已經減少休假投入戰訓的弟兄。

民進黨立委王定宇也透過臉書指出，考察要有實質公務理由，不是只有加油打氣勞軍，國防委員會上次考察後，達成協調國防部、海巡署同意戰地軍士官兵直系親屬、配偶可以到東沙、太平會親。

王定宇指出，「時間和時機」的部分，要尊重國防部對戰地的判斷和安排，2018年是3月份提出，由國防部安排於5月進行；而且僅限國防委員會成員參與，包括藍綠政黨立委。

至於陳玉珍本次考察規劃，王定宇表示，是在8月18日行文國防部，20日就要去，儘管宣稱5月就有說，只是延期，但這不是旅行團，口頭對媒體說不代表有申請，成員也是跨委員會的藍營立委。

對於影響島上官兵休假等情事，王定宇指出，及早安排有另一個理由，就是不要排擠佔用原來島上官兵的座位和補給、勤務需求。