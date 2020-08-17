不到1年燒7次…73歲老母工廠賺錢養「39歲臥床兒」！他在家休養卻慘成焦屍

▲▼新北市新莊區17日下午發生火警，39歲曾男被救出時已明顯身亡。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者陳豐德、陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區永樂街一處住宅17日下午發生火警，現場濃煙、火舌狂竄，警消人員獲報到場佈水線灌救，將39歲的曾姓男子救出，但人已慘成焦屍、明顯身亡。據了解，曾男平時和73歲的母親同住，因臥病在床，只得靠母親前往工廠工作支撐家計。

據悉，失火的這戶人家今年共發生7次火警，多數都是因炊事不慎造成悶燒，里長表示，有2、3次他都衝進屋內幫忙關爐火、滅火，附近鄰居也曾幫忙救火。

死者曾男平時都與母親同住，因中風、患有糖尿病導致行動不便，只能臥床休養。曾母平時除了從事資源回收外，還到工廠工作，17日上午她外出工作，留下曾男在家，孰料，卻接到兒子在家被燒死的消息，令人聞之鼻酸。

新莊區區長表示，目前會先將曾母安置，後續聯絡未同住的大兒子及曾母娘家，由於此戶為低收入戶，社會局也派志工關懷慰問。整起事件疑似為抽菸釀禍，但詳細發生原因及經過仍有待火調人員進一步調查釐清。

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