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社會 社會焦點 保障人權

超商廁所驚見四腳獸！　店員傻眼：1男1女邊拉褲子邊走出

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▲▼超商,便利商店。（圖／達志／示意圖）

▲林姓男子與人妻在超商上演四腳獸，被人夫提告趁機性交獲無罪。（示意圖／達志）

記者陳凱力／新竹報導

新竹林姓男子與領有中度智障手冊的已婚人妻，在超商廁所上演四腳獸，之後被人夫提告趁機性交。超商店員證稱，曾看見林男與人妻在店內擁吻，之後一起從廁所走出來，還在休息區聊天聊了一陣子。由於被害女雖領有中度智能障礙手冊，卻可獨自搭車前往新竹，又因已婚、生子經歷，法官認為人妻對於性行為應有一定的辨識能力，並非懵懂無知遭強制手段加以性侵，判林男無罪。

林姓男子於2019年6月間受到胞妹之托，前往某便利商店幫忙接送已婚網友小咪(化名)，林男明知小咪為中度智障患者，竟尾隨她進去超商廁所與她發生性關係，完事後與小咪在超商聊天半小時後就自行返家，並未依約定將小咪護送回家，獨留她一個人在超商枯等至隔日凌晨，直到林男妹妹的男友來才把小咪載回家。小咪返家後告訴老公所發生的事情，才前往警局報案。

林男坦承受託接送小咪，卻否認是見小咪柔弱可欺占她便宜，辯稱有詢問過小咪，並經其同意才發生。林男的辯護人也辯稱，當日是小咪自行前往新竹，她與林男在超商相談甚歡，且小咪已婚且有懷孕生子過，對於性應該有一定程度的辨識。

小咪警詢時表示，林男在超商尾隨她進廁所，說想要與她發生性行為，小咪說「不要」、「我是有先生的人，請林男放尊重一點」，卻被林男把門關上，接著林男硬脫下她的褲子，叫她躺到地板上，小咪不肯，卻仍被拉到地板上，因為害怕，所以不敢大聲求就。

超商店員證稱，當天有客人來告知「有客人與1名女子(小咪)一起走進廁所」，之後她看到林男與小咪走出廁所，還邊走邊拉褲子，兩人出廁所後一起坐在休息區聊天，神情也正常，而進廁所前，也看到林男與小咪在一起擁抱、親吻。

法官認，小咪能在規劃下獨自一人前往新竹，可見具有相當程度的生活自理能力，且小咪已婚且有懷孕生子過，應明瞭性行為的意思，不能因其心智缺陷，就認定她無力抗拒或無理解能力。

綜合相關證詞，法官認，小咪並未遭到強制手段而發生性行為，客觀上也能理解性行為的意義，無法因其中度智能障礙身分，就認為她沒有同意性交的理解能力，或抗拒能力，因此判林男無罪。

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