內湖男開保時捷去新家「心臟不適亡」...連撞6機車畫面曝　女騎士急追敲窗

▲保時捷駕駛心臟不適，導致車子往前滑行撞上路邊6機車，後方女騎士發現不對勁尾隨拍窗。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名駕駛15日開著保時捷名車行經北投區中央北路、文化三路口，但因身體不適自撞，警消到場後將男子救出，但已經沒有呼吸心跳送往醫院搶救，經過1小時搶救後仍宣告不治，1名女騎士見狀隨即追上去，企圖拍窗叫醒倒臥車內的男子。



警方初步調查，退休的59歲楊姓男子停等紅綠燈時，突然向前滑行撞上路邊6部機車，警消到場將男子救出，發現男子因心臟疾病休克，緊急送往醫院搶救。

一旁31歲李姓女騎士見到車輛不斷向前滑行，於是徒步尾隨休旅車，發現車窗內駕駛已經倒臥一動也不動，才緊急脫下安全帽拼命拍打車窗。

▲楊姓駕駛準備開車前往新家，途中身體不適連撞6機車，女騎士見狀緊急拍窗。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，日前也有名男子開著保時捷Panamera在中山北路上因心肌梗塞撞上中央分隔島，沒想到15日下午5時許又發生保時捷車主開著MacansS，因身體不適撞路邊6機車。

據了解，該車系要價279至467萬元，目前也由警方移置處理，家屬到場後表示，最近在內湖購買新家，男子正巧要開車前往新家，沒想到途中竟發生憾事。

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