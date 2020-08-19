　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿聯酋航空9月起全球復飛5成航點　搭機有免費「COVID-19保險」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼阿聯酋航空復飛全球近五成航點。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空復飛全球約5成航點。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空自8月20日起，陸續恢復杜拜往返宿霧（8月20日起，每周2班）、休士頓（8月23日起，每周3班）、伯明罕（9月1日起，每周4班）及華沙航班（9月4日起，每周2班；10月7日起，每周3班）。9月起阿聯酋航空全球累積復飛航點將達75個城市，復飛航線也已達疫情前的5成。

阿聯酋航空將以波音777-300ER執飛宿霧、伯明罕和華沙航線，提供旅客最舒適的飛行體驗，華沙也成為阿聯酋航空在歐洲地區第25個復飛的航點。飛往休士頓的班機則以波音777-200LR執飛。

請繼續往下閱讀...

▲▼阿聯酋航空今日起台北－杜拜增為每周4班。（圖／阿聯酋航空提供）

▲8月1日起，所有擬於杜拜入境與轉機的阿拉伯聯合大公國公民、住民以及一般旅客皆需檢附COVID-19核酸檢驗陰性報告。（圖／阿聯酋航空提供）

除休士頓之外，阿聯酋航空先前已恢復營運的紐約、華盛頓特區、波士頓、芝加哥及洛杉磯等航點營運，每周提供共27個班次往返杜拜與美國六大城市。台灣旅客除了可入境杜拜進行商務及個人行程外，也可經便利且安全的杜拜樞紐轉機至美洲、歐洲、非洲、中東及亞太地區等航點。

因應杜拜政府頒布最新入境檢疫規定，自8月1日起所有擬於杜拜入境與轉機的阿拉伯聯合大公國公民、住民以及一般旅客皆需檢附COVID-19核酸檢驗陰性報告。

▲▼阿聯酋航空全球復飛航點數量預計於8月份達到62個。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空提供免費的全球COVID-19保險。（圖／阿聯酋航空提供）

為讓旅客安心飛往世界各地，阿聯酋航空提供免費的全球COVID-19保險，若旅客於旅程中確診感染COVID-19，阿聯酋航空將支付其所有醫療及隔離費用。

阿聯酋航空免費的全球COVID-19保險於2020年7月23日起適用至2020年10月31日搭乘阿聯酋航空的所有旅客（第一趟航班需於2020年10月31日前完成），保險有效期限為31天。

所有旅客自搭乘第一趟航班起，保險則立即生效，即使旅客前往其他城市也仍在阿聯酋航空免費的全球COVID-19保險範圍內。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
臨櫃存3.4萬2天後銀行來電「少給2萬」　花蓮女教師氣炸：人
快訊／又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震　最大震度
郭宗坤房產抵押給母親「疑脫產」　柯以柔發聲明對腥夫提假扣押
一旦武統「首戰即終戰」！央視：明天在台灣島上空演習沒有不可能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛結節疹死亡率低也要撲殺原因曝　專家：牛隻後半生會愈來愈瘦

超車就被比中指！女副駕「曬照肉搜」網全怒了　機車男PO行車紀錄器大逆轉

新店空軍公墓旁祖祠蓋在別人家　離奇！祖先火大發爐倒牌

彰化採檢無症狀者「與萬人血清研究無關」陳秀熙：社區主動監測本就該做

快訊／又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震　最大震度4級

「搭高鐵住老爺」享優惠！住宿最殺打32折　加購高鐵票再打7折

苗栗卓蘭驚見冰雹！大小冰塊從天而降　網笑稱「有免費刨冰可以吃」

歸零後再開始！從奧美實習生一路做到董事總經理　謝馨慧：工作不能用熬的

不跟同事聊私事！他秉持「低調且少話」辦公室生存技巧　過來人狂讚觀念正確

阿聯酋航空9月起全球復飛5成航點　搭機有免費「COVID-19保險」

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

牛結節疹死亡率低也要撲殺原因曝　專家：牛隻後半生會愈來愈瘦

超車就被比中指！女副駕「曬照肉搜」網全怒了　機車男PO行車紀錄器大逆轉

新店空軍公墓旁祖祠蓋在別人家　離奇！祖先火大發爐倒牌

彰化採檢無症狀者「與萬人血清研究無關」陳秀熙：社區主動監測本就該做

快訊／又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震　最大震度4級

「搭高鐵住老爺」享優惠！住宿最殺打32折　加購高鐵票再打7折

苗栗卓蘭驚見冰雹！大小冰塊從天而降　網笑稱「有免費刨冰可以吃」

歸零後再開始！從奧美實習生一路做到董事總經理　謝馨慧：工作不能用熬的

不跟同事聊私事！他秉持「低調且少話」辦公室生存技巧　過來人狂讚觀念正確

阿聯酋航空9月起全球復飛5成航點　搭機有免費「COVID-19保險」

鬼門開前夕！淡定汪赴廟「鑽轎腳」收驚祈福　熟練模樣笑翻網

美運輸部：中美航班數量將增加一倍　至每周8班

牛結節疹死亡率低也要撲殺原因曝　專家：牛隻後半生會愈來愈瘦

深夜溜出門賭博…她見鳳山警破門「嚇到心律不整」！求別告訴孩子：怕沒面子

新冠疫情升溫　移民署請醫師教新住民「洗手」7字訣

黃光芹點出陳時中5缺失　「當初的暖心指揮官去哪？」

我愛夏天！沙灘、浪花、湛藍海水　擁抱世界五處迷人海濱露營

高市田徑全中運9金10銀7銅　台塑長期贊助基層有成

捷克參議長9/1赴立院演說　林為洲建議致贈「彰顯中華民國」紀念品

林鄭月娥談美國財政制裁：信用卡不能刷了　但我沒差

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

即／台南4.5地震　最大震度3級

彰化衛生局逆時中遭查　醫揭原因

合歡山驚見4座金字塔建體　真正用途揭祕

即／1人「自台灣赴越南確診」　指揮中心回應

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

快訊／經濟部修法下架愛奇藝！台灣代理商回應了

越南、上海接連傳出台灣入境確診！指揮中心回應

更多熱門

相關新聞

班鳩挑皇室豪車築巢　最帥王子暖心守護

班鳩挑皇室豪車築巢　最帥王子暖心守護

杜拜的哈曼丹王子(Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum）日前在IG上傳了一則影片，有一對灰班鳩夫妻在他的豪車賓士G-Class座駕上面築巢，結果哈曼丹不但沒將牠們趕走，反而還將車子周圍拉起了封鎖線以免有人接近，並把過程透過鏡頭記錄下來，短短兩天就吸引超過200萬人次觀看，超暖舉動獲得網友讚賞。

斑鳩在「御駕」築巢！杜拜王子暖舉感動網友

斑鳩在「御駕」築巢！杜拜王子暖舉感動網友

川普稱女婿庫許納促成以阿和平

川普稱女婿庫許納促成以阿和平

阿聯酋航空今起增班台北每周4班

阿聯酋航空今起增班台北每周4班

產後發現老公是變態　餵母乳也不放過

產後發現老公是變態　餵母乳也不放過

關鍵字：

阿聯酋航空阿聯酋杜拜轉機

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

即／越南新增1例台灣入境確診

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

許瑋甯婆婆驚人美貌曝光！

全家加碼振興！200變600元購物金

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

上海通報1確診「由台灣輸出」

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面