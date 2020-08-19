阿聯酋航空9月起全球復飛5成航點　搭機有免費「COVID-19保險」

▲阿聯酋航空復飛全球約5成航點。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空自8月20日起，陸續恢復杜拜往返宿霧（8月20日起，每周2班）、休士頓（8月23日起，每周3班）、伯明罕（9月1日起，每周4班）及華沙航班（9月4日起，每周2班；10月7日起，每周3班）。9月起阿聯酋航空全球累積復飛航點將達75個城市，復飛航線也已達疫情前的5成。

阿聯酋航空將以波音777-300ER執飛宿霧、伯明罕和華沙航線，提供旅客最舒適的飛行體驗，華沙也成為阿聯酋航空在歐洲地區第25個復飛的航點。飛往休士頓的班機則以波音777-200LR執飛。

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▲8月1日起，所有擬於杜拜入境與轉機的阿拉伯聯合大公國公民、住民以及一般旅客皆需檢附COVID-19核酸檢驗陰性報告。（圖／阿聯酋航空提供）

除休士頓之外，阿聯酋航空先前已恢復營運的紐約、華盛頓特區、波士頓、芝加哥及洛杉磯等航點營運，每周提供共27個班次往返杜拜與美國六大城市。台灣旅客除了可入境杜拜進行商務及個人行程外，也可經便利且安全的杜拜樞紐轉機至美洲、歐洲、非洲、中東及亞太地區等航點。

因應杜拜政府頒布最新入境檢疫規定，自8月1日起所有擬於杜拜入境與轉機的阿拉伯聯合大公國公民、住民以及一般旅客皆需檢附COVID-19核酸檢驗陰性報告。

▲阿聯酋航空提供免費的全球COVID-19保險。（圖／阿聯酋航空提供）

為讓旅客安心飛往世界各地，阿聯酋航空提供免費的全球COVID-19保險，若旅客於旅程中確診感染COVID-19，阿聯酋航空將支付其所有醫療及隔離費用。

阿聯酋航空免費的全球COVID-19保險於2020年7月23日起適用至2020年10月31日搭乘阿聯酋航空的所有旅客（第一趟航班需於2020年10月31日前完成），保險有效期限為31天。

所有旅客自搭乘第一趟航班起，保險則立即生效，即使旅客前往其他城市也仍在阿聯酋航空免費的全球COVID-19保險範圍內。

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