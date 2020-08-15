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斑鳩在「御駕賓士」築巢！杜拜帥氣王子「1暖舉」感動200萬網友

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▲善良的哈姆丹讓斑鳩夫婦在車上築巢。（圖／翻攝自IG／@faz3）

▲斑鳩在杜拜王子哈曼丹的賓士轎車上築巢。（圖／翻攝自「faz3」ig影片）

實習記者劉雪兒／綜合報導

杜拜哈姆丹二王子（Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum）擁有深邃的五官和帥氣的臉龐，行事非常低調、親民，深得民眾的喜愛。近日傳出一則佳話，一對灰斑鳩夫婦在哈姆丹的賓士休旅車上築巢，他得知此事後，下令將四周拉起封鎖線，以保護斑鳩夫婦，還在車前架起攝影機，在ig分享斑鳩的養育日常。80秒影片傳出後，立即吸引近200萬人次觀看，網友們大讚王子的暖舉。

根據Times Now Digital報導，一對斑鳩夫婦在杜拜二王子哈姆丹的賓士G系列休旅車的擋風玻璃前築巢，哈姆丹知道後，不但沒有將牠們趨趕，反而下令將四周拉起封鎖線，讓所有相關人員遠離此處，以幫助斑鳩媽媽成功孵化蛋，甚至還安排相機記錄這一幕，並剪輯成80秒的影片在IG上分享，附文並寫著「有時候，生活中的小事就很滿足了」。短短2天的時間，就吸引起200萬人次觀看，網友們紛紛大讚王子的舉動。

▲杜拜哈姆丹二王子（Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum）。（圖／路透）

哈姆丹文武雙全、作風親民，深得大眾喜愛。（圖／路透）

37歲的哈姆丹是杜拜王儲，擁有英國倫敦政治經濟學院、杜拜政府學校等高學歷，還在國內擔任要職，更曾經被《富比世》選為全球20大超搶手王儲，熱愛寫詩、賽馬，曾以筆名「法扎」發表詩作，也曾在第十五屆亞洲運動會馬術比賽中奪冠。

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