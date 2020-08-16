大雷雨恐下一整周！午後對流熱區曝　「連續這麼多天不是很常見」

▲氣象局提醒，今午後西半部地區及東半部山區容易出現短暫雷陣雨，尤其中南部地區及北部山區有局部大雨發生機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，台灣自10日起已連續6天每日午後皆有局部大雷雨發生，況且模式模擬顯示，未來再連續一整周的機率很高；午後雷雨雖然很平常，但能連續這麼多天就不是很常見了。

今高溫區域：

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【黃色燈號】36度以上

新北市、台北市、花蓮縣、宜蘭縣

▼今4縣市亮「高溫黃燈」。（圖／氣象局）

中央氣象局說，今天（16日）各地仍以多雲到晴為主，南方海面仍有水氣會順著風向移進陸地，東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半部山區也容易出現短暫雷陣雨，尤其中南部地區及北部山區有局部大雨發生機率；溫度方面，各地高溫普遍在32至35度，大台北及宜蘭、花蓮有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局表示，未來一周台灣位於太平洋高壓南側邊緣，降雨以午後雷陣雨為主；風向偏東南風，北部高溫炎熱，容易出現36、37度左右的高溫。

氣象局指出，周一、周二仍有水氣由東向西從台灣南方海面通過，並隨風向移進陸地，花東及南部地區不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生機率；周三至周六各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬周一至周五晚間8時平均圖顯示，500百帕太平洋高壓中心大約在日本附近徘徊；而台灣則是在太平洋高壓的邊緣，沉降作用弱，低層則是偏南至東南風、暖濕的空氣，致使大氣不穩定，中午前大致晴朗炎熱，下午則因陽光加熱，大氣不穩定釋放，有強對流發展。

吳德榮說，而台灣自10日起已連續6天每日午後皆有局部大雷雨發生，況且模式模擬顯示，未來再連續一整周的機率很高；午後雷雨雖然很平常，但能連續這麼多天就不是很常見了！



吳德榮分析，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右；大氣不穩定，午後山區有對流發展，並擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率，應注意防範「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）；南方水氣多，恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。



吳德榮表示，周一至周六天氣型態變化不大，各地為晴朗炎熱，中午前後仍要防曬、防中暑；周一至周四東南風略增強，西半部午後對流的位置略微調整，新竹以南機率較高，桃園以北機率則降低，迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率；周五、周六東南風減弱，桃園以北午後對流機率再提高，與新竹以南的機率類似。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周一至周五晚間8時平均圖顯示，500百帕太平洋高壓中心大約在日本附近徘徊，而台灣則是在太平洋高壓的邊緣。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）