快訊／桃園蘆竹濱海遊憩區男子遭海浪捲走　命危送醫急救

▲桃園市蘆竹區濱海遊憩區18日驚傳戴姓男子落水意外，海巡署人員打撈上岸緊急送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區濱海遊憩區18日中午驚傳男子落水意外，戴姓男子疑似撿拾釣竿時遭大浪捲走，附近釣客發現後趕緊報警，海巡署與消防人員趕來處理，海巡人員乘坐橡皮艇巡查時發現戴男在海面上載浮載沉，打撈上岸立即施以CPR與AED店及搶救，再轉送林口長庚醫院急救，目前意識不清，生命跡象微弱，詳細落水原因仍由蘆竹警方調查中。

▲桃園市蘆竹區濱海遊憩區18日驚傳男子落水，海巡署人員打撈上岸後，消防人員緊急電擊施救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市蘆竹警方指出，落水者為67歲戴姓男子，18日上午11時26分許接獲民眾報案指稱，戴男疑似撿拾釣竿時遭海浪捲走，立即打電話向海巡署與消防局報案求助。

▲桃園市蘆竹區濱海遊憩區18日驚傳戴姓男子落水意外，海巡署人員打撈上岸後送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，落水處惟蘆竹濱海遊憩區，靠近蘆竹風力發電站與林口火力發電廠前海濱，沙灘平緩，雖禁止戲水，但仍有不少民眾前往海灘戲水與垂釣。

海巡署人員乘坐橡皮艇發現戴男在海面上，歷時半小時打撈上岸後，消防人員立即採CPR與AED電擊施救，但戴男仍意識不清，已緊急轉送林口長庚醫院急救，至於戴男落水原因仍由警方調查釐清中。

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