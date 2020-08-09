毛小孩樹葬茶花盆栽擺門口　單車阿北偷載走…她心急貼網：放回就不追究

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子將自己離世的愛犬火化樹葬，埋在茶花盆栽裡，放在公司門口，未料卻遭人竊走，女子心急如焚將監視影片貼到網路，轄區派出所介入偵辦，循線找到偷走盆栽的阿伯，辯稱以為是待回收廢棄物，才會拿走，訊後依竊盜罪函送法辦。

▲李女心愛臘腸狗離世，將祂樹葬埋在茶花盆栽 。（圖／翻攝自臉書）

日前一名李姓女子在臉書貼文，表示自己養的一隻名叫「Day」的長毛臘腸狗，因病離世，火化後將他樹葬埋在茶花盆栽裡，放在新莊區瓊林路的公司門口，為了追思，還在盆栽上插著狗狗名字的裝飾品，未料卻遭人竊走。

▼茶花盆栽上還插著臘腸狗的名字「Day」 。（圖／翻攝自臉書）

李女心急如焚，難過地到臉書不公開社團貼文「請歸還盆栽！不僅僅是一個盆栽的價值，裡面是我滿滿的思念」。轄區福營派出所警員周子恩受理報案後，多次前往現場模擬、察看犯嫌可能行經路線，過濾數十支監視器畫面後終於找到犯嫌。

涉案的64歲周姓阿伯向警方表示，誤以為盆栽是和旁邊廢棄物一樣待回收，且自己平時喜歡種植植物，才會騎腳踏車將盆栽載走，警方訊後依竊盜罪將他函送偵辦。李女對警方積極辦案相當感激，更在臉書貼文感謝福營派出所協助，吸引上千名網友按讚。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼李女難過地PO網協尋 。（圖／翻攝自臉書）

▼64歲周姓阿伯騎腳踏車將盆栽偷載走 。（圖／翻攝自臉書）