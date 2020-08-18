今年鬼「特凶」！命理師教「這1招」避邪：還可多發財

▲命理師透露，今年鬼凶，就連閻羅王都特別派鬼王來維護治安。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

明（19）日是農曆7月鬼門開的日子，命理專家張旭初也特別提醒大家，今年的鬼特別凶，鼠年全部放出來「渡假」，再加上閻羅王派鬼王出來維護治安，所以必須讓兄弟們「呷到飽」才能避邪。

張旭初近日在臉書表示，18日農曆6月29日晚上子時「開鬼門」，鼠年全部放出來「渡假」，庚子年鬼月問題比往年麻煩，好兄弟特別凶，如果「呷無飽」就會搶食物或紙錢，而閻羅王甚至派殺手鬼王回來「制煞」，沒有遵從指令的鬼，將會面臨地府關且永遠禁假。

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至於要如何面對今年鬼凶，張旭初提醒說，務必多準備一份，誠意拜多發財，不要吝嗇，「人神鬼」要互相，多燒金銀財寶和準備多買一點食物、乾糧、白米讓他們呷到飽，方能順利健康納財。