今年鬼「特凶」！命理師教「這1招」避邪：還可多發財

▲命理師透露，今年鬼凶，就連閻羅王都特別派鬼王來維護治安。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
實習記者劉雪兒／綜合報導
明（19）日是農曆7月鬼門開的日子，命理專家張旭初也特別提醒大家，今年的鬼特別凶，鼠年全部放出來「渡假」，再加上閻羅王派鬼王出來維護治安，所以必須讓兄弟們「呷到飽」才能避邪。
張旭初近日在臉書表示，18日農曆6月29日晚上子時「開鬼門」，鼠年全部放出來「渡假」，庚子年鬼月問題比往年麻煩，好兄弟特別凶，如果「呷無飽」就會搶食物或紙錢，而閻羅王甚至派殺手鬼王回來「制煞」，沒有遵從指令的鬼，將會面臨地府關且永遠禁假。
至於要如何面對今年鬼凶，張旭初提醒說，務必多準備一份，誠意拜多發財，不要吝嗇，「人神鬼」要互相，多燒金銀財寶和準備多買一點食物、乾糧、白米讓他們呷到飽，方能順利健康納財。
公益 鬼月大禁忌：8/18農曆六月二十九日晚上子時“開鬼門”鼠年全部放出來渡假。 庚子年鬼月問題比往年麻煩，好兄弟很凶，呷無飽會搶食物 搶紙錢，庚子年閻羅王 派殺手鬼王回來制煞，無聽命令的鬼，抓回地府關永遠禁假。 多一份準備 誠意拜多發財，不要小氣 人 神 鬼要互相，多燒金銀財寶給他們，家家招大財，佑順利健康納財。由張旭初发布于 2020年8月15日周六