黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

▲醫師指出，多數黃斑部病變患者都會有白內障，主要跟「受光」有關。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

白內障和黃斑部病變大有關係！醫師指出，臨床上有黃斑病變的患者，大概8成會有白內障，有白內障的大概3成左右會有黃斑病變，主要跟「受光」有關，若不注意受光眼睛的保養，兩個問題都會一起出現。建議平時外出要配戴太陽眼鏡，內在除了補充葉黃素，建議每天吃一顆蛋，攝取綠色蔬菜和黃色水果來幫助保養眼睛。

很多患者都不知道白內障和黃斑部病變互相有關係。中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，當光線從瞳孔照射進來會先到水晶體，水晶體會將光線吸收一部分，而水晶體的蛋白質吸收光過久就會變性，因而產生白內障，而黃斑是眼底正中精華的地方，光線經過水晶體吸收，剩下的光線進入眼內才照射黃斑。

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陳瑩山說，黃斑受光久了，就造成黃斑水腫或水腫處慢慢硬化，因而產生一個「膜」影響到視力，這就屬於黃斑病變，所以黃斑病變跟白內障皆是「面對光線直射」影響的部位。

另外，也會有患者質疑為什麼同樣的飲食，習慣皆相同，但雙眼黃斑的情形不同？陳瑩山解釋，基本上還是會有差別，但是差異不大，因為光線照射久了，會造成兩種狀況，一種是長膜稱為黃斑皺褶，另一種是照射破壞造成黃斑裂孔，這時就必須手術治療。

陳瑩山提醒，黃斑病變稱美國老人病，因為歐洲人普遍會罹患，有可能是因為高科技的關係，抑或眼睛的保養不夠，但現今3C產品發達，不少眼睛疾病越來越年輕化，建議使用手機電腦高科技產品時，可在眼鏡加上防藍光處理，讓眼睛適度休息，使熱敷眼罩舒緩眼睛的不適。

現在台灣人的飲食三高，另外手機使用過度的情況，也導致黃斑病變越來越多，白內障提早到來。陳瑩山強調，外出一定要配戴太陽眼鏡，平時要攝取葉黃素和魚油，建議每天吃一顆蛋、多吃綠色蔬菜和黃色水果來幫助護眼。