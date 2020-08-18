　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼眼睛,瞳孔,眼珠,眼睫毛。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫師指出，多數黃斑部病變患者都會有白內障，主要跟「受光」有關。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

白內障和黃斑部病變大有關係！醫師指出，臨床上有黃斑病變的患者，大概8成會有白內障，有白內障的大概3成左右會有黃斑病變，主要跟「受光」有關，若不注意受光眼睛的保養，兩個問題都會一起出現。建議平時外出要配戴太陽眼鏡，內在除了補充葉黃素，建議每天吃一顆蛋，攝取綠色蔬菜和黃色水果來幫助保養眼睛。

很多患者都不知道白內障和黃斑部病變互相有關係。中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，當光線從瞳孔照射進來會先到水晶體，水晶體會將光線吸收一部分，而水晶體的蛋白質吸收光過久就會變性，因而產生白內障，而黃斑是眼底正中精華的地方，光線經過水晶體吸收，剩下的光線進入眼內才照射黃斑。

請繼續往下閱讀...

陳瑩山說，黃斑受光久了，就造成黃斑水腫或水腫處慢慢硬化，因而產生一個「膜」影響到視力，這就屬於黃斑病變，所以黃斑病變跟白內障皆是「面對光線直射」影響的部位。

另外，也會有患者質疑為什麼同樣的飲食，習慣皆相同，但雙眼黃斑的情形不同？陳瑩山解釋，基本上還是會有差別，但是差異不大，因為光線照射久了，會造成兩種狀況，一種是長膜稱為黃斑皺褶，另一種是照射破壞造成黃斑裂孔，這時就必須手術治療。

陳瑩山提醒，黃斑病變稱美國老人病，因為歐洲人普遍會罹患，有可能是因為高科技的關係，抑或眼睛的保養不夠，但現今3C產品發達，不少眼睛疾病越來越年輕化，建議使用手機電腦高科技產品時，可在眼鏡加上防藍光處理，讓眼睛適度休息，使熱敷眼罩舒緩眼睛的不適。

現在台灣人的飲食三高，另外手機使用過度的情況，也導致黃斑病變越來越多，白內障提早到來。陳瑩山強調，外出一定要配戴太陽眼鏡，平時要攝取葉黃素和魚油，建議每天吃一顆蛋、多吃綠色蔬菜和黃色水果來幫助護眼。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
男星「消失台灣11年」片酬飆破2億！　凍齡帥樣曝光
水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白
愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台
神明託夢「500萬才搬遷」　北市建商準備出大絕招拆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

今年鬼「特凶」！命理師教「這1招」避邪：還可多發財

起床就衝萊爾富！「淡橙橘口罩」明早限量開搶　下一波牛仔3色曝光帥慘了

水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白

住台中一周！他驚為天人狂讚「超越高雄」...網嘆：只差捷運

草屯掩埋場堆5萬噸垃圾　環保署宣布投入6億移除打造景觀

快訊／下班小心！對流雨彈往北炸了　大雨特報擴大襲中彰投11縣市

北市盼增設「黃虛線」全天禁停但可臨停　交通部周四開會研議

全台「5大區段徵收案」審議中　環團籲朝野政黨暫停爭議個案

溪邊玩水忽傳喊叫聲！他轉頭驚見「酒醉男屍」被撈起　傻眼：泡了3小時

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

今年鬼「特凶」！命理師教「這1招」避邪：還可多發財

起床就衝萊爾富！「淡橙橘口罩」明早限量開搶　下一波牛仔3色曝光帥慘了

水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白

住台中一周！他驚為天人狂讚「超越高雄」...網嘆：只差捷運

草屯掩埋場堆5萬噸垃圾　環保署宣布投入6億移除打造景觀

快訊／下班小心！對流雨彈往北炸了　大雨特報擴大襲中彰投11縣市

北市盼增設「黃虛線」全天禁停但可臨停　交通部周四開會研議

全台「5大區段徵收案」審議中　環團籲朝野政黨暫停爭議個案

溪邊玩水忽傳喊叫聲！他轉頭驚見「酒醉男屍」被撈起　傻眼：泡了3小時

邀女性友人談心事竟「想跟你XX」　桃園男熊抱強吻下場曝光

集資中刮刮樂300萬頭獎夫婦竟吞掉　賠136萬換輕判定讞

安倍緊急就醫後「盛傳24日請辭」　暫定麻生太郎接任首相

安心亞忍痛包容男友劈腿　發現偷吃證據「假裝沒看到」

中職／悍將打線不一樣　洪總：張進德改打二棒很重要

晚上想和男友出遊！媽一看「約會地點」秒變臉　網：終結流言

羽球排名賽／王子維首戰混雙靠劉巧芸罩一波　直呼要練好發球

戰勝新冠肺炎有望！　新研究：人類有「強大免疫力」　

黃子軒二度搶金曲獎　甜謝老婆支持：為難妳了！

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

生活熱門新聞

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

影／信義區街頭激戰！熊貓外送員交纏阿伯

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

過來人還原30歲單身下班生活　網：太慘了

無花果颱風最快今生成！　午後大雷雨恐連下7天

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

和最強小三吃爭鮮！他狂吞5盤白飯...網喊母湯

更多熱門

相關新聞

出席活動全程戴墨鏡　游錫堃透露原因

出席活動全程戴墨鏡　游錫堃透露原因

立法院長游錫堃15日上午出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」，這也是游錫堃近兩週內首次公開露面，不過游錫堃在室內出席活動時，亦全程配戴墨鏡，讓外界好奇他的近期狀況。對此，游錫堃會前也主動透露，自己日前因白內障進行手術，由於畏光才必須戴上墨鏡。

他「一隻眼瞎」竟渾然不知！醫揭關鍵

他「一隻眼瞎」竟渾然不知！醫揭關鍵

維他命C吃多竟罹癌！醫曝「過度氧化」關鍵原因

維他命C吃多竟罹癌！醫曝「過度氧化」關鍵原因

1週動刀2次！嬤心疼替孫收驚改運

1週動刀2次！嬤心疼替孫收驚改運

攝影師覺得怪怪的　3歲女孩得白內障

攝影師覺得怪怪的　3歲女孩得白內障

關鍵字：

眼睛健康黃斑部病變白內障陳瑩山

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面