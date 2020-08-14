他「一隻眼瞎」竟渾然不知！醫揭「失明年輕化」關鍵：很難發現

▲現在30~40歲就罹患黃斑部病變的案例非常多，人數增加3~4成左右。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

圖文／CTWANT

根據世界衛生組織2013年調查發現，全球有3900萬名視障者，其中超過315萬人是因為黃斑部病變而失明，「現在30~40歲就罹患黃斑部病變的案例非常多，人數增加3~4成左右。」長庚紀念醫院眼科部副部長黃奕修醫師說，其中糖尿病扮演關鍵因素。

「糖尿病對於眼睛的傷害非常明確，如果治療時機相差1~2年，視力惡化的速度就會倍數成長！」長庚紀念醫院眼科部副部長黃奕修醫師提醒，黃斑部初期病變時，就會造成影像扭曲。「別以為這輕易就會發現，臨床上許多患者其中一隻眼睛已經完全壞了，都還沒有發現！」

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黃奕修說，原因就出在我們是同時使用一雙眼睛，當其中一隻眼睛有狀況時，另一隻眼睛自然就會互補，所以很難發現異常。「建議糖尿病患應該偶爾『睜一隻眼、閉一隻眼』自我測試，如果發現影像、視野異常，就要趕緊就醫。」

▲綠色蔬菜富含葉黃素，多食有益保養眼睛，也可選擇蝦紅素、花青素等保健品。（圖／CTWANT）

一旦眼睛不幸出現狀況，也不必灰心喪志。「我有一位40多歲的病人，發生黃斑部病變時，視力惡化到0.5以下，血糖也亂七八糟，經過治療及時搶救住視力，後來每年固定一次回診，每次狀況都很好。」

黃奕修說，這位患者持續10年血糖、眼睛數值都維持得不錯，讓他忍不住詢問「是不是有甚麼秘方？」這位患者笑說：「秘方就是運動！」原來罹患黃斑部病變之後，他就跟朋友立誓每早一起晨泳，持之以恆竟然就找回健康。

▲紫外線是傷害人眼黃斑部的元凶之一，因此外出遊玩時，最好避免長時間曝曬於太陽底下。（圖／CTWANT）

「這個例子非常振奮人心！」黃奕修說，控制血糖才能保護靈魂之窗，就算有再多的新藥物、新治療方式，都比不上固定的運動習慣，更能有效穩住血糖，避免眼睛再受傷害。

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