北宜公路8處新增測速點看這裡！　嚇阻競速「跑山」+違規超車

▲新北警在北宜公路新增8處雷達移動式測速照相機 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市北宜公路是北部地區「跑山」熱門點，也是台北、宜蘭往返交通要道，據統計2020年1月至7月間，有2名重機騎士死亡、362人輕重傷，主因大多是超速行駛、未保持安全距離、違規超車及未依規定減速等，新北市警方將增設8處地點，不定時放置移動式測速，嚇阻超速違規。

警方表示，2019年新北市北宜公路發生交通事故，共造成5人死亡，437人受傷，分析主要肇事原因以超速行駛、未保持安全距離、違規超車、未依規定減速等項目居多，歸究原因大多是車速過快或操控不當所引起。

2020年1月至7月間統計，共2人死亡，362人受傷，傷亡明顯下降，在4月間，在19K至23.1K處，實施區間測速科技執法後，每月平均事故大幅降了41%，顯示區間測速及移動式測速成效顯著，希望能夠達到0事故。

為配合新北市政府訂定7月、8月「機車安全月」，警方對於北宜公路未實施區間測速路段，增設8處地點加強執法，運用移動式雷達測速照相設備，防止嚇阻大型重機及跑車競速違規，相較6月違規件數，減少了43%，肇事率降低32%。



8處移動式測速照相地點：

1 新店區 臺9線18.4k（往宜蘭）

2 石碇區 臺9線24.3k（往坪林）

3 石碇區 臺9線25.2k（往坪林）

4 坪林區 臺9線46.7k（往宜蘭）

5 坪林區 臺9線52.5k（往宜蘭）

6 坪林區 臺9線53k（往宜蘭）

7 坪林區 臺9線53k（往新店）

8 坪林區 臺9線55.5k（往新店）

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