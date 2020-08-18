中央補助台南再生水廠57億　蘇貞昌：讓污水再生成為產業助力

▲行政院長蘇貞昌主持「台南市安平再生水廠新建工程動土典禮」，強調政府不僅要清淤水庫，也要有效利用水資源，運用科技把污水再生成有用的水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌18日出席「台南市安平再生水廠新建工程動土典禮」時表示，「水」是重要物資，滴滴都珍貴，政府不僅要清淤水庫，也要有效利用水資源，讓「有限變無限」，運用科技把污水再生成有用的水。

蘇貞昌院長指出，中央補助台南市永康再生水廠及安平再生水廠超過9成經費，約計57億元，相信中央地方一起努力，讓污水再生成為產業助力！

蘇貞昌院長表示，人可以3天不吃飯，卻不能3天不喝水；「水」是重要的物資，包括飲用水、農業灌溉及工業用水等各種用途，如何有效運用水更顯重要。蘇貞昌也以曾文水庫與烏山頭水庫為例，目前現蓄載水量2.1億噸，若無颱風帶來雨水，蓄水量可能不足。政府有能力，也應該有態度，除了水庫清淤，也要有效運用再生水資源。

蘇院長強調，國家對於水的運用，滴滴都珍貴。要將不能用的污水轉變為可用的水，需要再生；再生需要科技幫助，科技則需要經費。去（108）年初永康再生水廠開工、今天安平再生水廠開工，兩座再生水廠建設經費約61億元，中央補助逾90%，約57億元。相信工程順利完工後，能使污水再生，並以先進科技、最高的標準來使用。

蘇貞昌院長指出，台南市是文化古都，也是新科技的重鎮，南科一期、二期已滿載，因此他核定第三期擴建，目前台積電公司在南科3奈米、5奈米的投資也已破兆元，因此台南的潛力與發展熱烈可期。

蘇貞昌院長誇讚地方選出一位好市長，台南市府團隊很強大，指黃偉哲市長非常努力，不僅用心拓展科學園區，也積極有效推動各方面工作，例如剛舉辦的「台南夏日音樂節-將軍吼」文化活動，就吸引4萬人前來，可見領導有方，蘇貞昌也邀請在座來賓給予黃偉哲鼓勵與加油，讓他繼續為台南市「衝、衝、衝」。蘇貞昌也感謝立法委員大力支持，讓中央有力量協助地方發展。

蘇貞昌院長說，未來相關工程將交付給台南市政府，有能幹的黃偉哲市長，有好的水利團隊，有能力的得標廠商，而現任行政院秘書長李孟諺曾任台南市水利局長，他對此再生水廠的工作很熟悉，相信中央地方一起努力，工程順利。

蘇貞昌院長指出，因為大家擁有珍惜水資源的態度，讓高科技廠商如台積電願意投資1兆多，帶動就業機會，也帶來地方繁榮、國家進步。而在蔡英文總統領導下，希望大家舉國同心、趕上時代，運用科技「將有限變無限」，台灣的未來一定會非常好。蘇並感謝中央與地方團隊合作、立法委員大力支持讓預算順利通過，國家才能團結進步，希望大家一起努力，讓台灣更美麗。

蘇貞昌於開工典禮上虔誠獻花、獻菓、獻酒、獻餚及獻財帛，完成開工祝禱，祈求工程順利。隨後蘇等人提起金鏟，起鍬三鏟，完成動土儀式，並在金鏟上簽名，也與大家合影留念。

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