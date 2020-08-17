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大陸首個新冠疫苗專利已獲批！　陸疾控主任「已接種」實驗型疫苗

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▲新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲大陸首個新冠疫苗專利獲批。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國家知識產權局近日公佈，由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯合申報的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已被授予專利權，這是大陸首個新冠疫苗專利。此前，中國疾病預防控制中心主任高福透露，他已經注射了一種實驗型新冠病毒疫苗，希望通過此舉增強公眾信心。

陳薇今年1月26日受命率軍事醫學專家組趕赴武漢，率領團隊圍繞新冠病毒的病原傳播變異、快速檢測技術、疫苗抗體研製等開展科研攻關。

她3月16日帶領科研團隊研製的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗成為大陸第一個獲批正式進入臨床試驗的疫苗。完成疫苗一期臨床試驗接種的108位志願者，於4月10日全部結束集中醫學觀察，健康狀況良好。

該疫苗4月12日開展二期臨床試驗，共508名志願者參與，成為當時全球唯一進入二期臨床試驗的疫苗。

二期臨床試驗結果在7月20日於《刺胳針》（The Lancet）發布。試驗結果表明，單次接種疫苗28天後，99.5%的受試者產生了特異性抗體，95.3%受試者產生了中和抗體，89%的受試者產生了特異性T細胞免疫反應。該專利於今年3月18日申請，8月11日授權。

此前，俄羅斯衛生部副部長格列德涅夫（Oleg Gridnev）7日證實，俄羅斯於12日註冊全球首款新冠肺炎疫苗。衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）日前曾說，俄國會在10月份開始大規模接種疫苗，且所有費用將由國家支出。

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