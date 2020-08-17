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豬友們把握升遷機會！12生肖「鬼月」運勢曝…屬蛇一掃上月陰霾

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▲▼豬，非洲豬瘟，小豬。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

文／湯鎮瑋　圖／翻攝自Flickr

從每月的職場工作、理財投資、人際桃花等整體運勢詳細預測，是幫助您安排重要事項的參考依據！讓您在良辰吉時謀定而後動，錢鼠年壞運閃開、好運不間斷！

國曆：8/19～9/16　農曆：7月

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

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鼠：(★★★★)三合美月，運勢稱吉！本月職場致勝的關鍵，在於有容下負面意見的雅量。有獲得意外之財的機會，但不能太貪心，循序漸進的投資最為穩妥。注意做好防暑降溫，由於天氣炎熱，為防中暑，要多喝水及做好防曬措施。

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牛：(★★★★)運勢較為平穩的月分。工作上能夠按時且有效率地完成本分，表現積極上進、可圈可點。屬牛的朋友本月會熱衷博彩活動，可惜好財運較難得，小試手氣可以，不宜過度投入。注意睡眠品質，以免被神經衰弱所困擾。

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虎：(★★★)好壞參半的一個月。本月工作進展平順，能力上不用擔心，但不可好高鶩遠。財運需注意收支平衡，以免一時入不敷出；理財上若能抱著見好即收的態度，可望有獲利。社交活動增多，或有心儀的異性出現。

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兔：(★★★)本月運程變化多端，事業不安而動，雖毋須杞人憂天，但必要未雨綢繆，特別是職責以內之事更不可打起馬虎眼。此時期投資不易獲利，理財以保守為宜。感情上需傾聽自己內心真實的感受，幸福不是勉強而來！

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龍：(★★★★)三合助運，想要在工作中有所發展，可要抓緊本月好運勢，如果能夠多主動爭取表現機會，容易被看見。理財時要懂得隨機應變，因應不同的狀況尋求變通之道，才不會一籌莫展。異性緣不錯，但不可過於急躁，穩重些去追求。

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蛇：(★★★★)一掃上月的陰霾，整體運勢大幅度上升！職場成就平穩中見成長，處事手法要圓融，顧全大局就有好結果。不過日常吃吃喝喝的開銷還是要能省則省，才能攢存錢財。感情生活猶如草木逢春，發揮幽默感，形勢大好。

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馬：(★★★)好運稍退的月分，不過有機會遇到遠方貴人，別錯過任何建議，儘管忠言逆耳，但卻能助你突破工作瓶頸。財運上莫因小財小利而不為，積少成多，積極有好運。感情上內心孤獨感較多，不必刻意隱藏，就當成是難得獨處的時間。

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羊：(★★★)事業貴人相助，讓這個月工作進展順利，但是要注意小人趁虛而入，低調行事為上。本月有破財跡象，投資風險大增，及早收手，避免損失過重。愛情運看好，桃花良緣近在眼前，多留意身邊較有好感的人。

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猴：(★★)隨著天氣轉熱有些心浮氣躁，感到不順心，特別是紛擾漸起，職場上常出現始料未及的局面，唯有靜心思索，逐一去應對解決。財運上要注意避免投資風險。感情上不可意氣用事，若在氣頭上，就先離開現場吧！

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雞：(★★)好運疲弱的月分，職場上將出現複雜的人事問題，故為人處事宜小心謹慎，不可得罪他人。財運會有錢財損失的情況，比如丟失手機錢包等，不可迷迷糊糊。感情容易出現各種問題，彼此心思有別，要多溝通。

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狗：(★★★)本月運勢較為平穩，職場上若能借助他人或團隊，則相對較為省力；若有出差機會可積極爭取，有利拓展。不過財運平平，投資計畫可暫緩，不急在一時。感情生活中有瑣碎的小煩惱，也有點滴的小幸福。

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豬：(★★★★)福星降臨的月份！職場運勢如意，多方發揮專業能力，勇於表現、敢於爭取，反而更得重用。不過本月應酬機會多，要避免大筆金錢的消費，照顧好荷包。在愛情穩定、熱情冷卻之餘，看清楚雙方的契合度與未來性才是關鍵。

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